Sotelo: “Las dedicaciones, que las arreglen los que votaron a favor de la investidura”

Las dedicaciones exclusivas del nuevo gobierno están en el aire. Lo sabe Alternativa dos Veciños (AV), que seguirá la estrategia de la “fruta madura” que aplicaba Franco con Gibraltar, y lo sabe el Partido Popular, que con cerca de 6.000 votos y 10 concejales no consiguió la alcaldía de Cangas. Y la mano tendida y las expresiones de rebajar tensión y buscar consensos de la nueva alcaldesa Araceli Gestido no van a quebrantar a un Partido Popular, que no está, de momento, por ponerselo fácil a la regidora nacionalista.

Lo dejó claro ayer el líder del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, que señaló que la mencionada cuestión era algo que el nuevo gobierno tendría que arreglar con los que apoyaron a la alcaldesa en su investidura. “Simplemente decir que la candidatura que ganó las elecciones obtuvo casi 2.500 votos más que la que representa a la regidora local. Cuando se junta los que no ganaron las elecciones pues deben valorar las consecuencias. En Cangas sobra victimismo y faltan realidades. Es la izquierda la que tendrá que solucionar el problema. Nosotros fuimos marginados, a pesar de ser la fuerza más votada en los pasados comicios municipales. Las cartas a los Reyes Magos e enero”. José Enrique Sotelo afirma que no es problema del PP que el gobierno no consiga sacar adelante las dedicaciones exclusivas en el pleno de organización que se celebrará dentro de un mes. Sotelo reconoce que democráticamente tiene que aceptar la situación, pero que “nos parece un insulto que se hayan tomado acuerdos a nuestro margen y que ahora pretendan que se homologuen por los que nada tuvimos que ver. Tendrán que asumir la situación los que la buscaron”, manifiesta el líder del PP José Enrique Sotelo. Así las cosas, el nuevo gobierno local tendrá que confiar en que Alternativa dos Veciños, que quedó fuera del pacto de gobierno porque quería una dedicación exclusiva entera, vote a favor de las que proponen sus socios de investidura. El nuevo gobierno local tiene que convencer a la exalcaldesa Victoria Portas, única concejal de AV, recordándole que el BNG, quedó fuera del gobierno en el pasado mandato y no puso impedimento a las dedicaciones exclusivas de ese gobierno ni a su reparto económico.