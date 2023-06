El cangués que saltó del puente del barco a la poesía

Editado por la moañesa Manu, el poeta popular cangués Ángel Soliño, más conocido como Gelucho “O Peilán”, en homenaje a la saga familiar, presenta este miércoles su segundo libro “Miscelánea”, un compedio de poemas, monólogos, sátiras y cuentos escritos de los últimos años. La presentación será en el salón de plenos de Cangas, a las 20:00 horas

Acaba de regresar de una quinta de Figueira da Foz, en Portugal, invitado como monologuista para animar la noche de unos excursionistas del Imserso y bien que lo hizo. Para él nada es imposible, ni tan siquiera haberlo hecho en portugués, idioma con el que se defiende. A Ángel Soliño “Gelucho O Peilán” (Cangas, 1950), dedicado toda su vida al mar y que se jubiló como oficial de puente, le gusta la poesía, emocionarse cuando hay que hacerlo, como cuando escribe a la madres, pero también reir y hacer reir con estrofas y monólogos picantes y llenos de sátira con los que, reconoce, que ha tenido algún que otro problema por esas verdades que quizás ofenden.

“Miscelánea”, su segundo libro tras “Escolma de soños”, que publicó hace dos años, y que presenta este miércoles en el salón de plenos de Cangas, es como él dice, un humilde compedio de poemas, sátiras, cuentos y monólogos escritos en los últimos años, con Cangas siempre presente, como si de un cronista oficial se tratara. Porque lo que él cuenta son historias.

Fiel a la familia de los Peilán, de mucha farra, reconoce que lo suyo siempre fue el humor, aunque hace tres años empezó a escribir, cuentos que “son como los pimientos, de Padrón unos pican y otros no” y se ríe también cuando reconoce que grabando un programa de televisión como monologuista le censuraron y cortaron su “O Pirata” . Daba a diestro y siniestro a la política. “Cuando me grababan el monólogo, ví como el realizador empezó a censurar y cortaron la grabación poniendo anuncios”, recuerda “O Peilán”. Llevaba la misma métrica que el de Espronceda, pero no iba sobre aquel pirata, sino “sobre outros piratas. Porque hai moitas clases de piratas e moi variadas. Hai piratas dabondo para enchar moitos veleros non creo que faga falta dicirvos a quen llo quero dedicar, sodes vós os que o tedes que adiviñar. Con dez millóns de votos de arrepentidos e inxenuos gañan as eleccións e entran no goberno un mogollón de políticos denominados obreiros sen terer un só callo en ningún dos seus dedos...”.

De reir casi pasa al llanto cuando recita de memoria su poema dedicado “Ás nosas nais”... “hoxe, con agarimo, para todas as nais/dedícollo con mimo/ nai son tres letras apenas/as deste nome bendito. Tamén o ceo ten tres letras/ e nel cabe o infinito/ para Loar con acougo/á nosa nai todo o ben que se quixer/ nunca ha de ser tan grande/ como o ben que ela nos querer”.

En sus creaciones toca todos los temas, como aquel del furanho de Paulino, y muchos dedicados a la mujer, de las que admite que es un enamorado.

Este miércoles, a las 20:00 horas, en el salón de plenos, Ángel Soliño dará buena cuenta de su sentido del humor pero también de su sensibilidad con la poesía. En la presentación de este segundo libro estará acompañado por el también escritor Serafín Parcero, que le ayudó en la publicación; Ricardo Villar, autor de “O poeta dos mares” y el artista Camilo Camaño, con animación musical del folk combativo de “A Revolta”.