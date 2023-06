Araceli Gestido perfila un gobierno de Cangas con cinco salarios y nueve concejalías delegadas

Pendiente de giros legales de última hora, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), esbozó en su primer día los nombres de su equipo, con el que pretende gobernar los próximos cuatro años. La propuesta que hay intención de trasladar al pleno será de cinco dedicaciones exclusivas, incluida la alcaldesa; otras dos serán para el BNG, que tiene 6 concejales en la corporación, una será para el PSOE, que tiene 3 ediles en el pleno y una media para Esquerda Unida, que en las elecciones consiguió una concejala.

Araceli Gestido plantea un gobierno con nueve áreas delegadas y con un hombre fuerte, Óliver Álvarez, que se ocuparía de la cartera de Facenda y Personal. Los nacionalistas también se quedarían con el área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, de la que se ocupará Antón Iglesias, así como con las de Benestar, Igualdad, Ensino e Muller, que dirigirá Leonor Gala Torres, mientras que Normalización Lingüística, Participación y Transparencia la llevaría Lucía Docampo y Noël Malvido se encargaría de la cartera de Promoción Económica, Turismo y Mocidade. Por las reuniones celebradas ayer se intuye que las dos dedicaciones que tendrá el BNG, además de la Alcaldía, serán para Óliver Álvarez y Antón Iglesias.

El PSOE se haría con las áreas de Deporte, Obras, Servicios y Mobilidade y Seguridade Cidadán. Aquí hubo sorpresa. Todo apuntaba a que sería Sagrario Martínez la que iba a encargarse de Seguridade Cidadán, cartera que había ocupado en el anterior mandato, sin embargo se queda con la Deportes, pasando la anterior a manos de Pilar Nogueira y siendo Iria Malvido, cabeza de lista de la candidatura socialista, la que se ocupe de Obras y Servicios, por la que cobrará una dedicación entera. Para Esquerda Unida (EU) será Cultura y Patrimonio, que son las que en principio perseguía. Al frente de la misma estará su única concejala, Aurora Prieto, ya con experiencia de gobierno, en el mandato anterior, y precisamente también en el área de Cultura, de la que se ocupó tras el fallecimiento del alcalde y compañero suyo de partido, Xosé Manuel Pazos.

Puede haber cambios, como consecuencia de temas ajenos a la política, relacionados con la actual legislación y su interpretación, pero este perfil de gobierno es el que se pretende que salga adelante.

El gobierno local estuvo reunido ayer por primera vez en la sala de juntas del Concello de Cangas a las 18.00 horas, donde, además de aspectos legales, también se habló de urgencias qué hay que afrontar. También se habló de la conformación de la Comisión Informativa Única y de la de la junta de gobierno, en la que estarán representados los tres grupos que conforman este gobierno y de forma proporcional al número de concejales obtenidos en las urnas. Se debe fijar la fecha y la hora de la celebración de las juntas de gobierno. Pero al igual que sucediera en el anterior mandato, un gobierno en minoría (el que se conformó tiene 10 concejales frente a los 11 que hay ahora mismo en la oposición municipal. No hay que olvidar que tras la toma de posesión la representante de AV se sentó en la bancada de la oposición) resta capacidad de maniobra a este órgano, al impedir el pleno que muchas de sus competencias queden delegadas en la junta de gobierno, como hacen los ejecutivos con mayoría absoluta

Lo que no hubo ayer fue el clásico un intercambio de poderes. La ex alcaldesa Victoria Portas no estuvo presente ayer por la mañana, sin embargo en el local que era antes de ACE y que ahora luce un logotipo de Alternativa dos Veciños hay dos mesas, en vez de una. Es toda una declaración de intenciones de AV. Es de suponer que Esquerda Unida tenga el local que deja vacío Avante!, que no se presentó a las pasadas elecciones municipales.

Pictogramas en las calles, primera acción de la Alcaldía

La primera acción de gobierno que Araceli Gestido pretende poner en marcha es la de poner pictogramas en la calzada, que faciliten la movilidad de las personas con discapacidad. Es un guiño no solo a la Asociación de Padres y Madres de Discapacitados Psíquicos de O Morrazo (Aspamsim), sino también a la asociación que agrupa a las personas que padecen autismo, “Superhéroes de O Morrazo”. Por otra parte, la regidora local estuvo durante toda la mañana visitando los distintos departamentos del Concello, parándose con los trabajadores, conociéndolos. En esta ruta estuvo acompañada por la concejala socialista Iria Malvido, además de por varios concejales del BNG. No pudo asistir a esta ronda la concejala de Esquerda Unida, Aurora Prieto, que sí que estuvo después en la reunión de la tarde. El que va ser concejal de Facenda, Óliver Álvarez, mantuvo su primer contacto con el Interventor Municipal. Fue un contacto meramente formal, de presentación.