O Morrazo sale de las elecciones locales “como punta de lanza do BNG en Galicia”

El BNG recupera las tres alcaldías de O Morrazo. La última vez que las ostentó fue en el año 2007, cuando Xosé Manuel Millán ganaba otra vez las elecciones en Moaña; Félix Juncal recuperaba la de Bueu en solitario y Clara Millán conseguía la alcaldía de Cangas tras una coalición con el PSOE y ACE. Era la época del bipartito de la Xunta de Galicia. Cuando los socialistas estaban dirigidos por Emilio Pérez Touriño, que ejercía como presidente del gobierno autónomo y Anxo Quintana era el vicepresidente en discordia, de la mano de Antón Losada. Era la antesala de la gran crisis financiera, que explotó el siguiente año, mientras José Luis Rodríguez Zapatero aseguraba que la economía de España jugaba en la Champions League.

Los nacionalistas toman las riendas de la comarca de O Morrazo con un panorama político diferente que en 2007, pero con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, que seguro que paralizará proyectos y hará más lenta la entrada de los gobiernos municipales.

La nueva alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, manifestaba ayer que las tres alcaldías ofrecen la oportunidad de implementar el modelo BNG en toda la comarca y que tendrá un efecto multiplicador de la potencia comarcal y de las posiblidades de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo. “Se conseguimos xerar sinerxias comarcais maximizaremos os recursos e saimos gañando os tres concellos. A xente está tan orgullosa de ser da súa localidade como do Morrazo e fortalecendo o espíritu comarcal aprendemos tamén a colaborar nun nivel supramunicipal. Cangas mirarase beneficiada polas sinerxias comarcais, máis tamén reforzada polos reflexos e resonancias das políticas que desenvolveran os concellos veciños que son parte do proxecto BNG”.

Araceli Gestido aprovechó el momento para manifestar que tenía la intención de reunirse esta misma semana con todos los partidos, incluido el PP. “Como xa dixen no discurso de investidura gustaríame contar con eles para os pactos de mínimos, como pode ser a aprobación das dedicacións no pleno de organización. Teño intención de estar en contacto con eles e mostrarme próxima e accesible a todas as agrupacións e colectividade como sistema de traballo”.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, el más veterano de los tres, el que vivió aquella comarca nacionalista del año 2007, recuerda la primera, la del año 1995, que fue capaz de construir un modelo de gestión para la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo que ahora cobra vigencia. Asegura que el BNG adelantó el modelo de gestión de reciclaje que ahora se reclama desde la Unión Europea. Asegura el regidor de Bueu que el hecho de que el BNG recuperara las tres alcaldías es una demostración de que se trata de una organización asentada a nivel social, que muestra su capacidad como organización progresista y transformadora, que se siente madura es respaldada por una mayoría social cada vez más amplia.

Insiste en que la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo debe aprovechar esta situación para profundizar en su organización. Si bien es cierto que reconoce que en el seno de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo apenas hay disputas, que casi siempre los tres concellos fueron de la mano, gobernara quien gobernara. Pero, dice, que es preciso actualizar un modelo de servicio.

Leticia Santos: “Somos o cambio que o país precisa e temos moito que facer nas xerais”

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que la comarca va a tener mucho más peso específico a nivel de Galicia. “Somos unha punta de lanza do cambio que o país precisa a nivel galego. Temos moito que facer nas elecciones galegas. Se o modelo BNG sirve aos veciños para a súas localidades, tamén sirve para o país. Non lles defraudaremos”. Leticia Santos sostiene que los tres concellos gobernados por el BNG tienen mayor capacidad y potencialidad a nivel de poner en marcha un turismo sostenible, que produzca riqueza, no solo un turismo de sol y playa. “Porque temos que por en valor os nosos recursos naturais, que son moitos y que o turismo os respecte”, manifiesta Leticia Santos que no vivió aquella época de 2007-2011 gobernada por el BNG en la comarca. También ella habla de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo, de la necesidad de ajustarse a la nueva normativa europea, que sigue el camino que esta formación inició en 1995. A partir de hoy, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón volverá a mirar más al sur, a la comarca de O Morrazo, que defiende el fuerte nacionalista mejor que las ciudades.