La Mesa da Sanidade prepara otro sistema de movilización e invita a la nueva corporación

Vecinos de Moaña cumplieron ayer la 81 semana consecutiva de concentraciones por la sanidad pública ante la Casa do Mar para reclamar, sobre todo, el regreso de las urgencias. La Mesa Local da Sanidade que las convoca se reúne esta semana, con la nueva corporacion local ya constituida, para concretar otras maneras de movilización. Así lo manifestó la presidenta de la Mesa y alcaldesa de Moaña por tercer mandato consecutivo, Leticia Santos, que invita a todos los grupos políticos de la corporación a formar parte de la misma. Hay que recordar que Javier Carro, ahora al frente del PP, no acudía como concejal independiente de XM,. Ayer señalaba lo hablará y decidirá en la reunión del partido, pero señala que no seguirá estando en algo “manipulado por un grupo político con una estrella roja. El que abraza a Bildu o ERc también está en los extremos y no está con nosotros”. Carro cree que tienen mucho que pedirles perdón “por los insultos y malas prácticas en campaña”.

Santos aseguró a los vecinos que era necesario un cambio en el sistema de movilización y combinar las concentraciones -el próximo domingo volverán a hacerla- con otras protestas como manifestaciones u otro tipo de actuaciones de las que ya hablaron en la Mesa, a la espera de que se constituyera la nueva corporación para hacer participar a todos los grupos. En la concentración, en la que volvió sonar la música de Os Muiñeiros y gritos de “Urxencias xa”, o “Rueda escoita, Moaña está en loita”, Santos dio la razón a la representante de la Plataforma de defensa da sanidade pública, Maruxa Boubeta, que intervino en sustitución de Gabriel Ferral, de que esta protesta consecutiva no se da en ninguna villa del país, ni del Estado, y que abanderan la defensa de la sanidad pública. Insistió en que se trata de una “punta de lanza que abre una brecha para que, gobierne quien gobierne, no se recorte la sanidad pública, sino que se blinde, ya que garantiza la igualdad de oportunidades ante una enfermedad. También dijo que se iba a seguir en la lucha, pase lo que pase, decida lo que se decida, defendiendo la sanidad pública para que vuelvan las urgencias, un derecho al que no van a renunciar. De cara a las vacaciones de verano, añadió que desde la Mesa estarán vigilantes de cómo se hacen las coberturas. Es consciente de que las vacaciones son un derecho de los profesionales, “pero no vamos a consentir quedar sin servicio ni mañanas ni tardes y que después de haber pasado por una pandemia de tres años, Moaña se quede con peor servicio del que tenía antes de 2020, cuando funcionaban las urgencias.