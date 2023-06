Florentino se expande a Cangas

Florentino Cacheda Pampín, tiene 32 años. dice que lleva 10 años en la empresa que fundó su padre, pero no es cierto, lleva toda la vida. La fábrica era el lugar de trabajo de su padre, pero también su recreo, el lugar donde miraba el mundo, se que ahora le toca vivir ya más de cerca.

En Cangas pasa más desapercibido que en Lalín. A él le gusta la discreción, pero su parecido con su padre le delata. El jueves estaba en mangas de camisa moviendo cajas, colocando perchas, desembalándolo todo. La marca Florentino abría tienda el viernes en Cangas y todo tenía que estar listo, a la perfección. Y a fe que lo consiguió.

Florentino Cacheda Pampín es la nueva generación de la fábrica que fundó su padre. Sabe la responsabilidad que representa ser hijo de quién es, pero no le pesa. Eso debe ir en los genes. Aporta a la firma Florentino la nueva visión de los canales de distribución, la implantación de nuevas tiendas y la venta digital. Esa apuesta por el desarrollo de tiendas propias le diferencia. Los que conocemos a su padre, Florentino Cacheda, sabemos de su tesón, de su empeño en mejorar día a día; su hijo heredó estas querencias, también desde la humildad del trabajo, de ese remangarse la camisa y sudar con las cajas. Comenta que su padre le otorga total libertad. Pero dice que es lógico, que tuvo un proceso de aprendizaje con él desde muy joven. Además tiene la buena costumbre de comentar siempre con su progenitor lo que hace o quiere hacer. Florentino Cacheda Pampín es un joven amable, que se confunde entre los trabajadores de su fábrica y que tiene la risa traviesa. Habla con pasión de su profesión, de la fábrica de Florentino, porque, como para su padre, la fábrica es el lugar a dónde quiere volver. Le preguntamos por esa resiliencia a la crisis que destrozó el textil de Lalín. Nos comentó que el único secreto fue tener una marca reconocible y la gestión. Guardar para cuando las vacas son flacas y no depender de financiación externa. Está convencido de que aquel Lalín, cuya producción textil suponía el 40% de la industria gallega no volverá, que será muy difícil ver otra vez a 1.500 familias viviendo del textil.

La marca Florentino sigue ligada a la cultura gallega, la que tanto defendió su fundador y a la que tanto estuvo ligado de distintas formas. Florentino Cacheda Pampín nos recuerda que se mantiene en esa línea, que la campaña de otoño invierno de 2022 estuvo basada en la el Camino de Santiago y que la primavera verano de este año, en las rederas. “Es algo propio, un guiño a nuestra cultura”, apunta el joven empresario lalinense.

Lo encontramos en Cangas esta semana montando una nueva tienda. Se trata de una outlet de 80 metros cuadrados que sigue la línea de la marca: ropa de calidad y de categoría. Señala que la empresa andaba buscando desde hace tiempo instalarse en la comarca de O Morrazo, que interesaba por su proyección, su dinamismo y su capacidad turística. “Surgió la posibilidad ahora y no lo dudamos”. La tienda está ubicada en la calle Noria.