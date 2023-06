“Peregrino”, una crónica negra del Camino.

Ramón Otero, natural de Vigo y afincado en Cangas, donde ejerce de cabo de la Guardia Civil, presentó ayer en el Hotel Hollyvood su nuevo libro “Peregrino”, bajo el patrocinio de la librería Maraxe y la editorial Cosecha Negra.

Aviso importante en la biblioteca de Cangas

Hay bibliotecas ultramodernas en las que todo es posible y después está la de Cangas, en la que nada lo es. El aviso que la dirección de la Biblioteca Central de Cangas da a sus usuarios sería impensable en una biblioteca de una ciudad moderna. Reza así: Debido a que algúns usuarios/as están a introducir no centro recipientes de colores nos que se camuflan batidos, infusións, cafés, bebidas azucaradas, etc.. recórdase que ésta é unha biblioteca, non unha cafetería, ni un espazo privado, e solo se permite a auga tal e como se indica nos carteis distribuidos polo centro. Por ese motivo infórmase que non se permitirá ter nas mesas ningún tipo de recipiente que non sexa transparente, a fin de eliminar esta picaresca, que además de provocar problemas hixiénicos-sanitarios e de limpieza, vai en contra da prevención de insectos e outros animais que acuden asociados aos restos azucarados orgánicos”. En fin, está visto que se viaja muy poco y que no se quieren tener referencias de otras bibliotecas. Y eso que ahora mismo no hace falta viajar. Basta con echar un vistazo en internet y se pueden ver bibliotecas espectaculares y no por beber café o infusiones sus usuarios se convierten en espacios peligrosos para la higiene humana.