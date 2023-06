Leticia Santos se convertirá en la alcaldesa con más mandatos consecutivos de Moaña

La nacionalista Leticia Santos volverá a ser investida hoy nuevamente alcaldesa de Moaña en un pleno que la convertirá en la regidora con más mandatos consecutivos de Moaña -tres en total-. Lo hace también con el susto en el cuerpo por un accidente de coche que sufrió, al final pequeño, pero que que pudo tronzarle el poder acudir a este pleno y no ser investida, a la espera de una nueva sesión. En la tarde del jueves tuvo que abandonar el despacho de la Alcaldía para acudir al centro de salud debido a una fuerte contractura ocasionada por el golpe que recibió el día anterior en su coche, cuando esperando para entrar en su domicilio recibió el impacto por atrás de otro vehículo. Afortunadamente, no necesitó ingreso hospitalario por lo que hoy podrá acudir al pleno de investidura . Ella segura que no podría tomar posesión y tendría que esperar a la siguiente sesión, aunque tampoco preguntó mucho más, en vista de que podía volver a la Alcaldía, como así ocurrió ayer, despachando como siempre ha hecho en estos dos últimos mandatos, aunque ayer por última vez con dos de los integrantes del gobierno que han sido parte fundamental, la teniente de alcalde, Marta Freire (PSOE) y el edil de Urbanismo y Medio Ambiente, Odilo Barreiro (BNG), que no repiten en la corporación.

Afortunadamente, el accidente de Leticia Santos se quedó en un susto y ella misma pedía disculpas en su Facebook, mientras aguardaba para ser atendida por su médico, porque estos días tuvo que bajar un poco el ritmo de trabajo, aunque aseguraba que en el Concello hay un gran equipo que le ha cubierto en todo en lo que ella no pudo estar. Con la toma de posesión de hoy, Leticia Santos se convertirá en la persona que más veces consecutivas ostenta la Alcaldía de Moaña (tres) ya que otros antecesores como Xabier Abalo, sí estuvieron más años, pero no de forma consecutiva, y lo hará también con récord de votos para el BNG (5.613 sufragios), que le han otorgado esa mayoría absoluta de 10 concejales en una corporación de 17, en la que el PP repite con 6 ediles, pero liderado ahora por Javier Carro, y el PSOE, con Mario Rodríguez, baja de 3 a 1 y se sienta en la oposición después de que los socialistas hubieran gobernado estos dos últimos mandatos con el BNG en coalición. El pleno de hoy está convocado para las 12:00 y la mesa estará presidida por el nuevo concejal del BNG, Xosé Xoán Melón, como el edil de más edad de la corporación; y por Iria Charlín (PP), como la más joven. En el nuevo gobierno del BNG, además de Melón, que llevará las áreas de Urbanismo y Personal; serán caras nuevas Jorge Parcero, que se encargará de Hacienda; María Sanluis, que llevará Bienestar Social, Igualdade y Accesibilidad; Kevin González, en Mocidade, Infancia y Voluntariado y Rubén Viéitez, en Deportes.. Repiten María Ortega, que llevará Muller, Memoria Histórica y Patrimonio; Daniel Costas, como concejal de Obras y Servicios, Cultura y Participación Vecinal; Coral Ríos, en Turismo y Promoción económica y cultural, al frente también del Patronato Beiramar; y Dolores Chapela, que repite en Educación y asume Normalización Lingüística, Medio Ambiente y Mobilidade. "Que Moaña sea el mejor lugar para vivir" Será un pleno de mucha emoción para Leticia Santos, que ayer ya se mostraba afectada cuando recordaba que la felicitación por la victoria electoral que más destaca es la de su familia, que hoy estará presente en el salón de sesiones. Reconoce que la familia es la damnificada por su dedicación tan alta al Concello, con una agenda de actos que se prolonga también los fines de semana y por lo que no puede disfrutar con ellos como quisiera. Para este nuevo mandato aspira a poder sacar adelante todo el programa electoral por el que la mayoría de los vecinos les han votado y seguir trabajando para conseguir que “Moaña sea el mejor lugar para vivir”. El nuevo gobierno repetirá con cinco dedicaciones totales, como hasta ahora (son igualmente 10 concejales). De esas cinco, tres serán dedicaciones totales (Leticia Santos, Dani Costas y Dolores Chapela) y las otras dos se convertirán en cuatro dedicaciones parciales para Coral Ríos, Kevin González, María Sanluis y Rubén Pérez, ya que Jorge Parcero, María Ortega y Xosé Xoán Melón no cobrarán ninguna remuneración por dedicación. Carro asegura que realizarán una labor de fiscalización sin los 100 días de cortesía Así como en el BNG hubo una baja antes de la recogida de la actas, por parte de la concejala número 10, María Martínez, y le ha sustituido el número 11, Jorge Parcero, en el PP toman posesión del cargo los seis concejales electos, tal y como señala su portavoz y cabeza de lista, Javier Carro. El nuevo líder popular en la corporación asegura que el partido se presenta en la legislatura en donde los vecinos determinaron, al no haber obtenido la mayoría suficiente para gobernar, pero“garantizando trabajo arreo en estos cuatro años”.Añade que pondrán a disposición de los vecinos control sobre el gobierno “pero aportaremos ideas y viabilidad para la mejora de Moaña desde un equipo preparado, ilusionado y muy unido”. Anuncia que no concederán los 100 días de cortesía al gobierno por haber utilizado una campaña sucia, llena de mentiras y difamaciones, anteponiendo el poder a la honestidad y el vivir del Concello a un trabajo desinteresado. or su parte, el nuevo concejal del PSOE, Mario Rodríguez, no respondió ayer a las llamadas de FARO, pero su compañero de partido y exconcejal, carlos Juncal, asegura que sí tomará hoy posesión como edil socialista.