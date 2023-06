Hosteleros de Cangas anuncian un gran festival en Rodeira la noche de San Xoán y el Concello pone pegas

“Un gran evento musical, gratuito, para dinamizar la noche de San Xoán” en la playa de Rodeira, con gaiteiros desde media tarde, grupos de rock y dj´s hasta altas horas de la madrugada. Es la propuesta que un grupo de hosteleros de Cangas anuncia desde hace días en redes sociales y que ayer trasladaron a representantes del Concello, que les advierten de que este tipo de iniciativas deben plantearse con suficiente antelación y cumplir una serie de condiciones legales, como disponer de un plan de seguridad, un seguro de responsabilidad civil y la logística para atender cualquier contingencia, además de tener el visto bueno de Costas. Los promotores aseguran que todos los requisitos se están gestionando y confían en que la propuesta llegue a buen término.

La petición consta a nombre de tres empresas y autónomos con locales en la Avenida de Marín, que se encargan del evento, aunque aseguran que todos los establecimientos de esa zona de la “movida” están en sintonía y tienen previsto cerrar para disfrutar de la “noche meiga” de San Xoán en Rodeira. El horario previsto es de siete de la tarde a 4.30 de la madrugada, y entre las actuaciones figuran las de París de Toya, The Resacas y los dj´s Michi, Borja Solla, Nuch Mariño y Hugo Martínez. No se cobrará entrada y los gastos se sufragan con las consumiciones que se servirán en las barras habilitadas en la explanada, que no prevén vallar.

Además de los permisos y apoyo logístico, como los enganches de agua y luz, los organizadores piden al Concello respaldo institucional a cambio de un programa “variado, para todos los públicos y edades”, aportando elementos de seguridad y equipos de sonido necesarios para los artistas. Abundan en que, a diferencia de otros eventos musicales nocturnos que desataron la polémica, como los celebrados en Semana Santa auspiciados por el Concello, en este son los propios hosteleros de Cangas quienes lo organizan y asumen ingresos y gastos sin aportaciones del erario público.

Permisos en el aire

Sin embargo, el gobierno local no le ha dado aún el visto bueno porque aseguran que la propuesta está verde y carece de algunos documentos legales y requisitos obligatorios, en particular los relativos a un plan de seguridad, seguro de responsabilidad civil y formalización de trámites. De ello se habló en la reunión celebrada a última hora de la mañana de ayer en dependencias de la Alcaldía, en la que participaron el concejal Adrián Pena, el responsable de Protección Civil, Cesáreo Coya, y dos representantes de los promotores. Por parte del Concello, la autorización está en el aire, y en cualquier caso supeditada a que se cumplan todas las condiciones, incluido el sí de Costas del Estado. Los interesados recalcan que están en ello, que ya encargaron a sus gestorías resolver esos flecos y esperan que todo quede resuelto en los próximos días.

Decenas de hogueras en fincas particulares

Al margen de la programación musical y de las cacharelas que se encenderán de forma más o menos espontánea en la playa de Rodeira, decenas de ciudadanos han comunicado al Concello de Cangas su intención de encender hogueras en fincas particulares y espacios colectivos. Ayer eran 26 las comunicaciones presentadas en el Rexistro municipal por este motivo, repartidas de manera proporcional entre las parroquias. Coiro suma siete; Darbo, cinco; Cangas, cuatro; y Aldán y O Hío se reparten las restantes. Entre estas últimas figuran las organizadas por la asociación de vecinos de San Amaro en el campo de fútbol y por la asociación cultural O Arco en el campo de Vilanova. La alcaldesa en funciones no ha emitido un bando al respecto, pero se mantienen las condiciones de años anteriores de comunicar al Concello la ubicación de las hogueras, preservar la seguridad y llamar al 112 en caso de emergencia.