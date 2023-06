Con suspense hasta el último minuto, la candidata nacionalista Araceli Gestido, fue elegida alcaldesa de Cangas, con los apoyos del PSOE, Esquerda Unida y Alternativa dos Veciños. La ex alcaldesa Victoria Portas (AV) arrojó incluso más dudas cuando acudió a prometer su cargo y dijo hacerlo para cumplir el voto consecuente de la izquierda de Cangas, además se sentó con la oposición, al lado de los ediles del Partido Popular. En bancada donde se estaba asentando el futuro gobierno hubo caras de no saber qué ocurría. Pero la votación sirvió para aclarar dudas. Aunque no mostró su voto al público, que abarrotaba el salón de sesiones, el recuento confirmó que había propiciado la alcaldía de Araceli Gestido, que obtuvo 11 votos frente a los 10 del otro candidato, el popular José Enrique Sotelo.

Victoria Portas no saludó a la alcaldesa. Se apresuró a marcharse del salón de sesiones, donde no apareció el hombre fuerte de la formación de AV, el veterano político Mariano Abalo. Los demás concejales fueron felicitando uno a uno a la nueva alcaldesa, que a pesar de las dudas de ayer, traía el discurso preparado. Dio las gracias a todas las fuerzas que habían propiciado su investidura y también tendió puentes con el PP. Aboga por gobierno de consenso, de diálogo. Hizo hincapié en la capacidad para mantener el respeto mutuo y que en la diferencia está la virtud. Volvió a ofrecer a AV la posibilidad de sumarse al pacto de gobierno suscrito por BNG, PSOE y EU, pero que no habrá cambios. No se cederá a la pretensión de AV de una dedicación exclusiva total.