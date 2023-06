Solo 11 alumnos de los 250 presentados suspenden la ABAU y O Morrazo suma 19 mejores expedientes

Los últimos examenes de Evaluación (Avaliación) del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU o ABAU) se han saldado con unos buenos resultados en la comarca de O Morrazo, en donde sólo 11 de los 250 alumnos presentados figuran como no aptos. Hay institutos como los dos de Moaña –As Barxas y A Paralaia– y el colegio Casa de la Virgen de Cangas, en donde el número de aprobados ha sido al 100%. Los 30 de As Barxas (28 del curso actual y 2 del curso pasado) lograron pasar la antigua selectividad, como también los 27 de A Paralaia y los 7 de Casa de la Virgen, según confirman en los respectivos centros.

Del IES Rodeira, en Cangas, se presentaron al final 74 alumnos y solo cuatro figuran no aptos; y del María Soliño, del que se presentaron 57 a la prueba general y otros 19 a la voluntaria para subir nota, suspendieron 4, pero en dos de los casos quedaron a una décima de aprobar por lo ue están pendientes de la respuesta a la reclamación. Por lo que respecta al IES Johan Carballeira hicieron el examen 36 alumnos y suspenderon 3. Los resultados son buenos y también a nivel de número de alumnos con mejor expediente obtenido en el Bachiller. El proximo jueves, 19 alumnos de la comarca participarán en el acto convocado por la Consellería de Educación en en el Multiusos Fonte do Sar para distinguir a los mejores expedientes del Bachiller, con notas de 9 y 10. Del IES Rodeira hay 6 alumnos; 5 del María Soliño; 2 de Casa de la Virgen; 3 de A Paralaia y otros 3 del Johan Carballeira. Distinción a 11 estudiantes del STEMBach del María Soliño Un total de 11 alumnos del IES María Soliño fueron distinguidos por la Universidad de Vigo por sus proyectos de STEMBach realizados en el bienio 21/23. Desarrollaron cuatro proyectos en coordinación con la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, con el denominador común del uso de la tecnología de comunicaciones Lora. Permite obtener datos en el entorno natural y enviarlos en tiempo real a la nube sin conexión wifi y consumo de energía mínimo.