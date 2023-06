EU, en contra de que AV tenga una dedicación exclusiva total, a la que también ella renuncia

Los problemas se mantienen en la mesa de negociaciones del pacto de Cangas. Alternativa dos Veciños mantiene la exigencia de una dedicación exclusiva para su concejala, la ahora alcaldesa en funciones Victoria Portas. Pero Esquerda Unida no está dispuesta a que Alternativa dos Veciños tenga una dedicación exclusiva total. Considera que es suficiente la media dedicación, a la que ellos también aspiran, no a más. De lo contrario, el acuerdo de gobierno con ellos sería difícil, por no decir imposible. Hubo tirantez en la mesa de negociación del pacto de Cangas celebrada el miércoles. De hecho, hubo un momento en que EU se levantó. Varias formaciones involucradas en las negociaciones tampoco entienden la actitud del BNG, que consiente en una reunión multilateral arreglos bilaterales. Los nacionalistas llegaron a decir a algún representante de un grupo minoritario que eso era algo que tenían que resolver con la otra formación. No sentó bien esta manera de llevar las negociaciones, que se consideraban a cuatro bandas: BNG, PSOE, Alternativa dos Veciños (AV) y Esquerda Unida (EU).

Y siguen los problemas con el reparto de concejalías. AV quiere recortes en una determinada concejalía con el fin de añadirla a una suya. Algo que por lo que tampoco está dispuesta a pasar Esquerda Unida. Hay que señalar que la concejala que entra por EU en la nueva corporación, Aurora Prieto, estuvo en el anterior mandato en el gobierno y salió de él harta de ser constantemente discriminada y apartada por sus compañeros, que uno de ellos negocia por Alternativa dos Veciños, Adrián Pena, y la otra es Victoria Portas. Así que es lógico que no se quiera ver ya apartada desde el principio, antes incluso de empezar a gobernar.

Así que no quedan flecos, queda casi todo un poncho por confeccionar. Sí que es cierto que algunas de las áreas ya se repartieron, pero hay conflicto en otras. Además, está el problema de las dedicaciones exclusivas. Aunque su número no parece importar demasiado al BNG, sí que a otras formaciones les preocupa, sobre todo si son salarios totales y no parciales. Así que ya se advierte de que será una línea roja para algunos la cantidad de dedicaciones exclusivas. No se quiere esa imagen para el nuevo gobierno. Al contrario, lo que se pretende es alejarse del mantra de que se viene al Concello para vivir de él. Todos, en principio, están de acuerdo en teoría, pero después la práctica se antoja más complicada.

Eugenio González (PSOE) se despide de concejal con una carta a Cangas

El que fuera concejal de Urbanismo y Deportes durante dos años, el socialista Eugenio González, lanzó por las redes sociales un mensaje de despedida. Iba en el puesto número cuatro de la lista y el PSOE sacó tres. Eugenio González entró en 2019 en la corporación municipal, cuando encabezó la lista socialista Ana Belén Martín. Eugenio González se dirige en una carta a Cangas: “Este vindeiro venres, día 16, conclúe a miña etapa como concelleiro do Concello de Cangas. Foron tres anos e medio intensos, dos que, en dous, tiven a honra de xestionar as áreas de Deporte e Urbanismo. No quero facer desta mensaxe un relato do acadado e do que non poido ser, simplemente quero trasladarche o me agradecemento polo teu agarimo e desculparme polos meus erros _que foron moitos_ Lévome unha lembranza imborrable e ténoche unha gratitude infinda por terme dado a aporturnidade de servirte, miña vila, meu pobo. Reitéroche o meu agradecemento e xa sabe que podes contar comigo en todo o que poida axudarte”