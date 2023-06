“No paramos de comunicar a propietarios de fincas su obligación de desbrozarlas y sanearlas”, reconocen desde el departamento de Medio Ambiente del Concello de Cangas, que suma ya centenares de requerimientos, sobre todo por la maleza acumulada en las proximidades de viviendas y núcleos habitados, como fija la ley, así como por denuncias entre vecinos colindantes que exigen el saneamiento de las parcelas. Una buena parte de estos trámites se arreglan por teléfono, cuando los dueños asumen su responsabilidad, y en caso contrario se procede a denunciarlos y se encargan las notificaciones a la Policía Local para que las lleve a efecto. Más difícil es de resolver el problema cuando las fincas no tienen dueño conocido o figuran “en investigación” en el catastro, sobre todo tomadas forestales que se han ido transmitiendo entre generaciones sin el oportuno registro ni lindes georreferenciadas, señalan los técnicos, que advierten del peligro añadido de la acumulación de maleza en la temporada estival, cuando se dispara el riesgo de incendios forestales.

“En general, la gente está respondiendo bien” cuando se les insta a sanear las fincas, señalan fuentes municipales, que reconocen el trabajo que realiza el personal de Medio Ambiente. Un vistazo a la mesa de la trabajadora que se encarga de estos trámites, con montones de cartas de notificación, deja clara la magnitud de la tarea. La normativa obliga a mantener limpias las parcelas en las franjas a menos de 50 metros de los núcleos de población y en las márgenes de los viales, y establece semanas de plazo para cumplirla. En ese tiempo debe procederse a limpiar toda la maleza y realizar la poda o tala de árboles que suponga una molestia para el vecindario. También a retirar cualquier material combustible, como madera apilada, o que pueda ser foco de infecciones o de insalubridad. Asimismo, se obliga a recoger y a la gestión adecuada de esos restos vegetales, sobre todo si se trata de especies pirófitas, más propensas al fuego.

La batalla para mantener limpio el monte y parcelas próximas a asentamientos urbanos no es nueva. El Concello de Cangas, a través de la Concellería de Medio Ambiente, ha abierto en los últimos años centenares de expedientes contra propietarios por dicho incumplimiento, y contempla multas de entre 600 y 3.000 euros si no se limpian las parcelas conforme a la normativa. Al menos hasta el 30 de septiembre la Xunta mantiene activada la alerta por peligro de incendios forestales, y no limpiar los terrenos contribuye a incrementar el riesgo de fuego.

También existe un bando municipal recordando la obligación de los propietarios de mantener sus fincas en condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad y ornato público. Aún así, abundan las quejas de vecinos que ven comprometidas incluso sus viviendas porque los propietarios lindantes no cumplen esa obligación. El Concello lo notifica y agota todos los plazos antes de aplicar sanciones.

Gestión de la biomasa bajo las líneas eléctricas

El grupo Naturgy ha comunicado al Concello de Cangas que pretende llevar a cabo “actuaciones de gestión de biomasa” en zonas del municipio sobre las que hay instaladas líneas eléctricas de alta y media tensión. Tiene abierto un plazo de 15 días para que los propietarios de fincas afectadas puedan realizar los trabajos por su cuenta, si lo estiman oportuno, y en caso contrario los asumirá la propia compañía USF Distribución Electricidad. Con esos trabajos se pretende garantizar el servicio de suministro eléctrico frente a inclemencias meteorológicas o incendios forestales.

Franja de cinco metros

La iniciativa responde al cumplimiento de la Ley de Montes de Galicia, en particular a las medidas de prevención y defensa contra los incendios forestales. “Le recordamos que en las líneas de distribución de energía eléctrica deberá gestionarse la biomasa en una franja de 5 metros desde la proyección de los conductores eléctricos más externos”, explican los promotores en el documento remitido al Concello de Cangas y que ya está expuesto al público en el tablón de anuncios. También figuran los planos correspondientes al trazado de las líneas en donde se van a realizar trabajos de gestión de biomasa, para conocimiento de los titulares de los terrenos y su actuación en consecuencia.

Un mes de plazo para retirar los coches abandonados en las calles y tramitarlo como residuos sólidos urbanos

El abandono de vehículos en las calles es otro de los problemas que le toca resolver al personal del departamento de Medio Ambiente del Concello de Cangas, en coordinación con la Policía Local. El fin último es su descontaminación y destrucción trasladándolo a un centro autorizado cuando haya sido retirado de la vía pública o inmovilizado y no se hubiesen realizado alegaciones ni recuperado el vehículo en los meses siguientes. El Concello actúa cuando comprueba que el vehículo permanece estacionado más de un mes con signos claros de deterioro y abandono, sin disponer de placas de matrícula o cuando, por avería o accidente, el vehículo haya sido trasladado al depósito y en el plazo de dos meses su titular no vaya a recuperarlo. Antes de destruir el vehículo, la Administración se lo anuncia al titular y, si en el plazo de un mes no lo reclama, se procede a su depósito provisional y posterior traslado al centro autorizado para el tratamiento residual. Cangas, como otros concellos de la provincia, se acoge a un convenio con la Diputación que establece un servicio concertado de recogida de automóviles abandonados, y su posterior tratamiento. La adjudicataria es la empresa Vigoto Uno S.L., que traslada periodicamente dichos vehículos, habitualmente desde la explanada de Ojea. También se abre la vía a su uso por el Concello, si por su estado general resulta viable.