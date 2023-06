El arbol que intentó crecer en el asfalto

Puso todo de su parte, brotó y llegó a alcanzar cierta altura. Demostró que si se la deja, la naturaleza puede con todo. Pero las labores de desbroce que se realizan estos días amenazan su supervivencia. Un golpe de un coche contra él sería mortal.

¡Menos mal que nos queda Aspamsim!

¡Menos mal que tenemos el festival de Aspamsim por la tarde del sábado! Lo merecemos, sobre todo después de dos semanas de ajetreo político que culminan con la investidura del sábado. Aspamsim nos traerá frescura, diversión; no hará pensar en otras cosas que no sea la política, que las prioridades de Aspamsim también son políticas y que no dudarán en decirlo bien alto. Porque en su festival la reivindicación no se esconde, como tampoco los halagos a quién lo merece. El año pasado fueron para la regidora moañesa, Leticia Santos.

Un 9,5 para Odilo Barreiro, que deja la política

Bueno, vamos a ponerle nota a Odilo Barreiro (BNG), primer lugar teniente de Leticia Santos, deja la política municipal. Docente de profesión, seguro que deseará saber qué nota le ponemos. Pues vamos a ser generosos, no como ellos cuando se ponen estupendos con las notas de fin de curso y tiran a la baja. Odilo Barreiro se merece un 9,5. No le damos la Matrícula de Honor porque deja sin resolver el problema que tiene dividida la playa de O Chocho, sobre la que cayó un talud en una ocasión. A esta alturas no se sabe aún quien lo tiene que retirar. El caso es que sigue ahí.