El parque de bomberos reabre tras un día cerrado, pero el personal augura más cierres

Un martes y 13. Este martes 13 de junio de 2023 el parque de bomberos de O Morrazo, en el polígono de Castiñeiras, cerró sus puertas por primera vez en su historia. Un cierre que el comité de empresa augura que es el primero, pero no será el último. La única incógnita es saber cuándo será el próximo, aunque parece que no tardará mucho. Puede ser cuestión de días o horas. Los sindicatos denuncian que las plantillas de los parques del Consorcio Provincial de Pontevedra están infradimensionadas y acusan a la administración de no querer aplicar la doctrina del Tribunal Supremo a la hora de convertir sus contratos de personal laboral indefinido a personal laboral fijo.

El parque de O Morrazo reabrió sus puertas ayer a las 9.00 horas tras 24 horas consecutivas cerrado. La reapertura fue con un turno formado por tres personas –el mínimo que exige la ley–, aunque desde la plantilla están convencidos de que habrá más cierres en los próximos días. De sus 18 integrantes hay al menos cinco que se encuentran de baja médica por diversas razones y los bomberos del consorcio provincial se mantienen firmes en su decisión de no realizar horas extra de manera voluntaria. Esto es lo que provocó el cierre del martes en O Morrazo y ayer era el parque de Vilagarcía el que tenía que bajar la persiana. En el caso de Arousa la situación es incluso peor porque no deja de encadenar días de cierre sin que se atisbe una solución. Desde la gerencia del consorcio lo que están haciendo es mover a los profesionales que están en turno de trabajo a otros parques para completar la dotación mínima de tres bomberos. Es lo que se hizo el lunes al trasladar a un agente desde Vilagarcía a O Porriño, lo que obligó a cerrar las instalaciones de Arousa, o este mismo martes, cuando en O Morrazo solo había dos bomberos y se les trasladó también a O Porriño. Los bomberos apuntan que salvo que se llegue a un acuerdo de forma inminente la situación continuará agravándose en los próximos días, con el inicio de los turnos de vacaciones e insisten en que la situación actual “es la demostración de que durante todos estos años el servicio funcionaba gracias al esfuerzo y sacrificio del personal”. Uno de los delegados sindicales de Arousa manifestaba ayer que “el servicio se cae por sí solo, nosotros no lo boicoteamos”. El personal denuncia que desde el consorcio también se acaba de adoptar un decreto para obligar a los agentes a asumir más turnos de trabajo sin que tengan la consideración de horas extra voluntarias. Para ello la gerencia debe comunicar a los afectados esa decisión cuando están realizando uno de sus turnos normales. El comité de empresa solicitó al menos en dos ocasiones al consorcio el número de horas extra realizadas el año pasado en O Morrazo y sigue a la espera de una respuesta. Las fuentes consultadas apuntan que algunos agentes superaron las 200. El conflicto de momento no tiene visos de solucion. Más bien al contrario porque se extenderá al resto de consorcios provinciales. Los sindicatos en Pontevedra denuncian que la Administración les presentó una propuesta para convertir sus contratos en personal laboral fijo, pero con una merma en sus actuales condiciones, algo que consideran inaceptable.