Con el freno ya echado se celebró ayer la última sesión plenaria del Concello de Cangas. Era aprobación de actas y no dio ni para poner algún pero a su redacción, algo que ocurre más veces de lo que se piensa. Pero esta vez no. Era como si quisiera pasar pronto página. Hubo ausencias por razones lógicas de trabajo, tanto en el PP, como en Avante, PSOE o BNG. Del grupo del gobierno estaban todos:la alcaldesa Victoria Portas y los concejales Mariano Abalo y Adrián Pena. Quien no faltó, tampoco, fue la edil no adscrita Aurora Prieto.

Pero el freno puesto no es igual a distensión. Los partidos se están jugando en unas negociaciones el gobierno de Cangas: o una coalición de izquierdas o un gobierno del PP. Así que había sonrisas fingidas y escasa interrelación entre fuerzas. Fue la concejala nacionalista, Mercedes Giráldez, quien quiso cortar la tensión que se vivía. Lo hizo con un aplauso y petición de que se sumaran los demás concejales. “Un aplauso por aguantarnos cuatro años”, dijo la edil en funciones. Porque Mercedes Giráldez deja la corporación municipal después de haber sido cabeza de lista en dos ocasiones y de haber permanecido como concejala de la corporación municipal desde 2007. Se sumaron algunos aplausos, como el de la propia alcaldesa Victoria Portas, que ejerció bien su papel. Pero no crean que fue un fin de fiesta de derroche. Atrás quedan esos años en los que la corporación municipal que acababa mandato se despedía con unos pinchos. Ahora el palillo solo sirve para pinchar la tensión. Sí hubo una queja entre los concejales. Estaban en contra de la petición de que debían decir la cantidad de dinero que tenían en la cuenta que facilitaban en secretaría. Aseguran que es la primera vez que sucede, que siempre se exigió el número de cuenta y la entidad, nada más. Así que esa casilla quedó sin rellenar todavía. Antes del último pleno del mandato, los concejales también se reunieron para celebrar la Comisión Única Informativa, que se convoca siempre previa al pleno y también se celebró la Comisión Especial de Cuentas. Entre una y otra hubo intermedios.