La izquierda no avanza en el pacto de Cangas y hay desacuerdo en concejalías y dedicaciones

Las negociaciones para el pacto de gobierno de los grupos de izquierda de Cangas siguen sin avances destacados y con diferencias, en algún caso grandes. Pero en aras de no transmitir desasosiego a la población, el comunicado oficial abunda en el conjunto vacío o el disjunto, que ya no se sabe. Los problemas en el reparto de áreas se mantienen. El PSOE no está dispuesto a ceder la concejalía de Obras, que eligió y a la que le da derecho los tres concejales que obtuvo en las pasadas elecciones, a Alternativa dos Veciños (AV), que solo sacó una edil. Después está el reparto de dedicaciones exclusivas. Todos son a pedir. Esquerda Unida (EU) quiere lo que quiere Alternativa dos Veciños, que es una dedicación exclusiva total. Ambas fuerzas tienen un solo concejal. Ayer salió una propuesta enorme de dedicaciones exclusivas totales, con la que algunos no están conformes.

Pero en el comunicado oficial se afirma que “la mesa de negociación está desenvolvéndose e traballando con total cordialidade e con achegas positivas co único obxectivo común e compartido de procurar un goberno estábel e forte para Cangas nestes vindeiros catro anos. As negociacións, por outra parte, estan presididas polo desexo de conciliar os intereses distintos das catro forzas: BNG, PSdG, AV e EU, para que desemboquen nun acordo que será o máis positivo para Cangas e a súa veciñanza. Declaramos firme a nosa disposición e xenerosidade no debate sobre as propostas presentadas na mesa de negociación, desde o consenso amplo, respecto, proporcionalidade e equidade, polas catro forzas políticas. Seguimos a traballar nesta liña e reafirmamos a total confianza das catro forzas políticas representadas na mesa de negociación de investir a Araceli Gestido (BNG) como alcaldesa fronte a quen reprsenta o pasado, a dereita política que recorta servizos públicos, como a sanidade ou ensino, a noso pobo”. El martes había nerviosismo. La brecha abierta en las negociaciones por las exigencias y condiciones de Alternativa dos Veciños habían hecho temer incluso por la investidura de Araceli Gestido. Ayer se quiso ofrecer la imagen de que nada más lejos, que la investidura está asegurada. La próxima reunión será mañana las 11.00 horas.