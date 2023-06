Despedida con pleno y menú variado con postre y café

Moaña dijo adiós ayer a la corporación municipal de estos últimos cuatro años con el último pleno del mandato que cumplió, pura y llanamente, con el fin de su convocatoria, de trámite para aprobación de las actas pendientes. Pudo haber discursos y algún apretón de manos, pero no los hubo con la disculpa de que ya los hubo en el ordinario y se palpó la crispación entre los que gobiernan, quien volverá a hacerlo (BNG) y quien volverá a estar en la oposición en la nueva corporación (PP). El pleno se resolvió en tres minutos pero sólo los miembros del gobierno en funciones BNG-PSOE aprobaron las actas y la oposición, con Javier Carro, sentado aún como independiente de XM y no como portavoz del PP, como va ser en la nueva corporación que se constituye el sábado, no se pronunció y se contó como asbtención.

Tras el pleno, los miembros del gobierno bipartito disfrutaron de una comida de confraternidad con menú variado, en un ambiente de amistad. En el salón de plenos se sentaban por última vez al menos cinco políticos que marcaron la etapa. Marta Freire, la portavoz socialista, que no repite y que se apartará de la política para, tal y como señala, seguir preparando oposiciones, aseguraba después que “para mi fue un placer compartir gobierno con cada uno de mis compañeros y compañeras.” y reconoce que en la comida disfrutaron “de un momento distendido entre compañer@s que se respetan y que se tienen aprecio”. Asegura que cierra una etapa que para ella será “inolvidable. Sé que habrá momentos en los que eche de menos el ritmo frenético de la política municipal pero llegó el momento de centrarme en otros aspectos de mi vida que tenía en un segundo plano”. Insiste en que sólo tiene palabras de agradecimiento para “el personal municipal, para los vecinos y vecinas de Moaña, para mis dos compañeros del grupo municipal y para todos mis compañer@s de gobierno”. Por su parte Aldán Santamarina (BNG), que ejerció de edil de Hacienda,asegura que “foi un privilexio formar parte dun equipo unido que comparte obxectivos e capacidade de traballo. No goberno sempre tivemos claro o modelo de vila que defendemos e traballamos duro para conseguilo e aumentar a calidade de vida á veciñanza”. Reconoce todos los logros conseguidos en sus áreas de responsabilidad só puideron levarse a cabo grazas á implicación do persoal municipal e á implicación dos colectivos sociais de Moaña”. Dice que se marcha “satisfeito e agradecido do meu paso pola corporación e polo goberno de Moaña, coa sensación vital de ter achegado algo ao progreso da nosa sociedade e da nosa vila, sentindo ademais, despois do resultado electoral, que a maioría da veciñanza valora positivamente o noso traballo”. Odilo Barreiro (BNG) y edil de urbanismo y medio Ambiente se manifiesta en la misma línea y anima a los compañeros y compañeras que inician una nueva etapa en el gobierno local. Se va, dice, siendo conocedor d ela “valía” del nuevo equipo, con una alcaldesa “dotada dunha capacidade e cualidade persoal inigualable”. Recuerda que abandona por decisión propia, pero seguirá activo en la política organizativa. En las filas socialistas también abandona Rodrigo Currás, edil de Mobilidade, quien traslada el perdón por los posibles fallos que hubiera cometido “pero la intención siempre fue buena”. Está agradecido por el apoyo demostrado en él por vecinos, grupo político y gobierno y desea que Moaña siga creciendo. Carlos Juncal (PSOE), tampoco repite, aunque siendo número tres de la candidaturapuede verse de nuevo en la corporación si la listase tuviera que moverse por alguna renuncia. El portavoz del PP, Vicente Verdeal, es otra baja. Dice que ya vivió momentos de marcharse para no volver y tener que volver, pero se va satisfecho de su trabajo de intentar unir a la derecha en Moaña.