“Este equipo logró liberar al Concello de la deuda sin subir impuestos y eso seguirá”

Como atleta aficionado -forma parte del club de Samertolaméu- está acostumbrado a correr, a dar saltos. Los dio en su vida profesional -pasó de trabajar como informático de hardware al sector naval en donde es tubero-; también en lo residencial -es natural de Domaio pero vecino de O Rosal-,y ahora da el salto a la política dejando atrás ese anonimato en el que le gusta moverse. Tras varios intentos del BNG para que se presentara en una candidatura, finalmente fichó en estas pasadas elecciones municipales en la lista encabezada por Leticia Santos, con la que el BNG ha obtenido mayoría absoluta con 10 ediles. Él lo hizo en el puesto 11, pero la renuncia de la número 10, María Martínez, le permitió la entrada. Será el futuro concejal de Hacienda, una de las concejalías estrella del BNG con la que el gobierno local logró sanear las arcas municiaples. Reconoce que su antecesor, Aldán Santamarina, que abandona la corporación, le ha dejado el listón muy alto, pero asegura que le seguirá teniendo al lado para el trabajo diario en el Concello que compaginará con el suyo en el sector naval. Persona a la que le gusta mantenerse en un segundo plano y con amplia trayectoria en asociaciones (Charaviscas, Adomaina, Animodo y O Combio Novo), la alcaldesa destaca de él su versatilidad, capacidad de trabajo, adaptación, seriedad y responsabilidad.

–Se estrenará como concejal y en el área de Hacienda, ¿Lo propuso usted, es un área que le gusta?

–Siempre me gustó trabajar desde una segunda línea y buscamos algo que me encajara, más técnico. Soy introvertido y me gusta trabajar más por detrás.

–¿Cómo ve las cuentas del Concello desde fuera, le generaron como vecino alguna queja?

–Para nada, todo lo contrario y, sobre todo, conociendo ahora desde dentro la situación. Venimos de una época gris y se abrió una nueva etapa, de acabar con la deuda y con la posibilidad de seguir creciendo.

–¿Qué referencias tiene de la Concejalía de Hacienda?

–Es un área muy comprometida. Aldán Satamarina hizo muy bien los deberes y en este sentido veo complicado ponerme a su altura, pero dejó el trabajo muy encauzado. Los presupuestos están aprobados y simplemente hay que seguir el camino marcado. Este equipo supo hacer las cosas muy bien, sacar financiación y gestionar. Seguiremos buscando financiación y aspirar a cosas más grandes.

–¿Algún proyecto que le gustaría desarrollar?

–Todos los que proponíamos en la campaña y están encarrilados. Como activista cultural me ilusiona la construcción del auditorio, la puesta en valor del patrimonio histórico como la Torre o castillo de Meira, recuperar el castro de Montealegre o las carpinterías de ribeira.

–¿Teme que le lleguen a encasillar como recaudador de impuestos?

–Para nada. Uno de los logros de este equipo fue liberar al Concello de la deuda bastante grande que arrastraba sin subir absolutamente nada de impuestos. Y en este sentido, eso mismo seguirá.