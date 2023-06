Carro, inmerso en la puesta a punto del PP, no renuncia a que Moaña opte a la Diputación

El líder del PP de Moaña y cabeza de lista en las pasadas municipales, Javier Carro, asegura estar inmerso en la “limpieza” del partido local y con ello no se refiere a las personas, sino en la puesta a punto del partido y su funcionamiento contable y de claves internas. Asegura que cuando el partido gallego le nombró candidato, dimitió la anterior secretaria local, Luisa Fervenza, y se encontró con un partido sin documentación, por lo que quiere poner al día el censo de afiliados, llevar con rigor el cobro de las cuotas y acabar de arreglar la sede de Concepción Arenal, que se inició en campaña y por la que tuvieron que alquilar un local provisional en As Barxas, que ya dejaron. Carro asegura que para las reuniones del grupo municipal van a hacer uso también del despacho del que disponen en el Concello, mientras no concluyen la obras en la sede, en donde se ha dado una mano de pintura, pero necesita de mucha reparación.

La intención de Carro es fortalecer el partido que en las elecciones mantuvo el número de seis concejales, pero que no logró la meta de llegar a la mayoría abasoluta para arrebatarle la Alcaldía al BNG. Además de no haberlo conseguido, el BNG logró sus mejores rsultados de la historia y mayoría absoluta, sin necesitar formar coalición con el PSOE, como en los dos últimos mandatos. Respecto al nombramiento de la persona que ocupará en este mandato el cargo de diputado provincial del PP que corresponde a O Morrazo, Carro manifiesta que no renuncia a que Moaña pueda figurar compartiéndolo con Cangas, dos años cada uno, como ya ocurrió en 2015.