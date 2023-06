El parque comarcal de los Bombeiros do Morrazo está cerrado desde las 9.00 horas y así permanecerá como mínimo hasta esa misma hora de mañana. El cierre está relacionado con la huelga que mantiene la plantilla del Consorcio Provincial de Bombeiros de Pontevedra para reclamar que se cumpla la sentencia que obliga a su conversión en personal laboral fijo. Los bomberos están cumpliendo con los servicios mínimos, que son del 100%, pero se niegan a realizar horas extras. Lo que ha pasado hoy en O Morrazo es que solo había dos agentes disponibles y por ley debe haber un mínimo de tres. “Esta es la demostración de que el servicio lleva funcionando todos estos años gracias a la voluntad de los bomberos, si no hacemos horas extra de manera voluntaria no hay manera de prestar el servicio”, explican fuentes sindicales. Las dos personas que estaban de guardia fueron derivadas al parque de O Porriño y el cierre ha cogido por sorpresa a los concellos y resto de servicios de emergencia. Así, hoy a mediodía el Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil no contaba con ningún aviso de la situación.

Esta huelga comenzó en el mes de marzo y hasta ahora provocó el cierre en varias ocasiones del parque comarcal de Arousa, pero es la primera vez que la falta de efectivos obliga a cerrar el de O Morrazo, situado en el polígono de Castiñeiras, en Bueu. Los propios representantes sindicales aseguran que están intentando contactar con la gerencia y la Diputación para saber qué ocurriría en caso de emergencia y quién acudiría a atenderla mientras dure este cierre. La plantilla de O Morrazo está compuesta en la actualidad por 18 personas y los bomberos defienden que ese número debería ser de al menos 22 agentes para poder cubrir el servicio con garantías.