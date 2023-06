Encuentros para evitar desencuentros

Paralelamente a las conversaciones oficiales que mantienen los partidos de izquierda:BNG, PSOE, EU y AV para formar gobierno en Cangas, hay otras. Son las que convoca la candidata del BNG, Araceli Gestido, que con seis concejales es la fuerza más votada de la izquierda y se antoja razonable que mantengan estas reuniones bilaterales para conocer a las candidatas. Al otro lado, el PP busca con paciencia, con el gota a gota, una alianza que le permita gobernar.

Araceli Gestido (BNG) quiere conocer de primera mano lo que piensan las demás candidatas de la izquierda, consciente de que un gobierno en coalición pasa por un entendimiento entre las cabeza de lista de cada formación. Por eso, la semana pasada comenzaron los encuentros bilaterales. Estas reuniones están al margen de las negociaciones que están teniendo los representantes de las formaciones de izquierda en los locales de la antigua Cámara Agraria de Cangas. Hay que destacar que no fueron encuentros “en la clandestinidad” que no se hicieron para nada en sitios secretos, al amparo de la noche.

Son reuniones bilaterales en las que Araceli Gestido quiere conocer personalmente a las demás candidatas, de las que sabe muy poco. Además, es una maniobra, también, para acabar con esa sensación que recorre Cangas de que hay situaciones personales irreconciliables dentro de esa izquierda. No hay que olvidar que la candidata de Alternativa dos Veciños, la actual alcaldesa en funciones, Victoria Portas, fue rechazada por el BNG en una maniobra de la parlamentaria nacionalista Alexandra Fernández para que entrara en sus filas. El Bloque de Cangas la rechazó y también a su valedor Mariano Abalo. Así que quiere dejar claro que no hubo nada personal en esa decisión, sino estrategia política. También está el desencuentro que PSOE y Victoria Portas vivieron los últimos dos años de mandato, cuando la regidora en funciones arrojó del gobierno a dos concejales socialistas, Eugenio González y Pilar Nogueira. Y también está en otro desencuentro, el del la candidata de Alternativa dos Veciños de Cangas, Victoria Portas, con la candidata del EU, Aurora Prieto. Ésta última se vio obligada a dejar el gobierno local ante el aislamiento a que estaba sometida por parte de sus compañeros de gobierno entonces, Victoria Portas, Mariano Abalo y Adrián Pena. Araceli Gestido tiene que saber que estas “guerras” internas están dispuestas a olvidarse para empezar de cero un gobierno de diálogo, compacto. Y en ese empeño está. De momento encontrando mucha buena voluntad, ganas de colaboración y alguna que otra condición, que nada tiene que ver con las negociaciones oficiales.

El PP apura sus posbilidades con la izquierda

El PP mantiene encuentros con la izquierda sin ningún tipo de rubor. No son tampoco a escondidas y esgrime su derecho de tantear todas las posibilidades. Su lema sigue siendo que no se trata de izquierda o derecha, que Cangas es lo primero y que no se puede ofrecer la imagen de los últimos dos años. De momento no pide la alcaldía. Simplemente mantiene conversaciones aquí y allá. Osculta la posibilidad de una alianza, que se podría traducir simplemente en una abstención. En los dos últimos días apura estas conversaciones. El sábado fue el futuro concejal del PP José Luis Gestido, quien protagonizó este tipo de conversaciones y ayer mismo lo hizo el líder del PP José Enrique Sotelo. No lo tiene fácil, pero va a explorar todas las posibilidades. Hay flancos más débiles que otros y sabe cómo atacarlos. Todo dentro de un proceso democrático de buscar alianzas, aunque sea contra natura. Se lanza el mensaje que en las municipales no importan las siglas, sino las personas.