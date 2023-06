Ya comenzó el verano en Cangas.

Esta época tan deseada del año se hace oficial en la villa con la instalación de la cartelería de la Mostra Internacional de Teatro Cómico Festivo de Cangas, que comienza a finales de junio. Ya llegan los becari@s y ahora con nuevo estatuto.

Mudanza en la planta noble del Concello de Cangas

La planta noble del Concello de Cangas está de mudanza. Hay trasiego por los despachos destinados a los partidos políticos. El local del PSOE es donde más se nota este proceso, mientras que Esquerda Unida aún no se enteró muy bien de que el local que antes tenía Avante! le pertenece ahora, con la nueva configuración de la corporación municipal. Por lo que Avante! está retirando todo lo poco que acumulaba en el local. El de Alternativa dos Veciños se supone que será el mismo que el que tenía ACE. Habrá que hacer algunos retoques en la decoración, pero no se vaciarán cajones ni archivadores. Es más, lo más fácil será que veamos por allí a Mariano Abalo, como si no hubiese pasado el tiempo. No se espera que Grúas La Vendimia tenga que intervenir.

Ausencia institucional de Cangas en las Banderas Azules

Otra vez, ningún representante del Concello de Cangas en la entrega de las banderas azules. Cierto que es época de tránsito, de que el gobierno está en funciones, pero hay que exigir un poco de representación institucional hasta el último día. Aunque creemos recordar que el año pasado tampoco había ido nadie a recoger las banderas. Así que... otra cosa será.