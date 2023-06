“Es necesario desarrollar terrenos para paliar la falta de vivienda”

Xosé Xoán Melón (Vigo, 1956) concurrió a las elecciones municipales como número 7 de la candidatura del BNG que lideró Leticia Santos y que obtuvo la mayoría absoluta con 10 concejales. Este fin de semana se conoció el reparto de áreas del futuro gobierno monocolor y Melón debutará en la política municipal como concejal de Urbanismo e Persoal. Estudió empresariales, es vecino de O Rosal y se encuentra jubilado.

–¿Por qué decidió dar el salto a la política activa en un puesto de salida?

–Todo comenzó por una decisión del Consello Local del BNG. Entendieron que por mis características podía aportar alguna experiencia en esta nueva etapa del grupo municipal. La propuesta me la hicieron tanto Leticia Santos como Odilo Barreiro. Me cogió por sorpresa. Necesité unos días para pensarlo, porque supondría un nuevo rumbo en mi vida de tranquilidad de un jubilado (risas). Pero no tardé en decidirme. Me animó incorporarme a este magnífico equipo que está transformando Moaña.

–¿Lleva muchos años de militancia nacionalista?

–Toda una vida. Mis primeros contactos con el nacionalismo fueron a través de la organización estudiantil ERGA en 1976. El siguiente paso fue entrar en el antiguo BN-PG durante las elecciones legislativas de 1977 y hasta ahora. Este año fue la primera vez que fui en unas listas electorales en puestos de salida, pero llegué a concurrir en puestos de apoyo en Vilagarcía de Arousa cuando esta villa logró el primer concejal nacionalista de su historia en los años 80. También formé parte de las listas en Vigo un par de veces.

–Como concejal de Urbanismo debe sustituir a Odilo Barreiro, uno de los ediles con mejor valoración en los últimos ocho años. ¿Supone un peso o una responsabilidad?

–Cuando me lo propusieron pensé en las dos cosas. Era un peso y una responsabilidad. Pero a medida que pasa el tiempo el peso es menor. En eso tiene mucho que ver el trabajo que realizó Odilo en Urbanismo, que está encarrilado y yo le tengo que dar continuidad. No es poca cosa porque el listón está altísimo. Odilo Barreiro va a seguir colaborando con el equipo municipal y estoy seguro de que hará equipo conmigo en los próximos meses. En cuanto a la carga, yo no entiendo el trabajo desde la individualidad, sino desde el colectivo. Cualquier área tiene la misma responsabilidad e importancia. En un equipo municipal no se entiende un área separada de las otras.

“Estoy jubilado y dedicaré todo el tiempo necesario al Concello, con o sin exclusiva”

–¿Tiene fijados algunos retos importantes para estos cuatro años al frente del urbanismo municipal?

–Lo fundamental es seguir con la aplicación del PXOM de forma rigurosa y con la máxima disciplina urbanística. Como hasta ahora. También implementaremos más medidas de un urbanismo amable en el Concello. Pero una cosa importante es seguir avanzando en el desarrollo de suelo urbanizable. Sé de gente de Vigo que está viendo para Moaña como villa en la que asentarse para vivir, pero hay una gran dificultad a la hora de encontrar vivienda. Es necesario encontrar más suelo urbanizable. Odilo Barreiro ya era consciente de esa necesidad. Es muy importante, en esta concejalía, la sintonía y colaboración de los técnicos del Concello.

–Usted tiene una larga trayectoria como sindicalista y llegó a ser secretario nacional de la Federación da Construción e Madeira de la CIG. ¿A qué atribuye la sensación de crisis de credibilidad que viven los sindicatos?

–No creo que estén en crisis. Se puede hablar de que algunos sí, pero no es el caso de la CIG, en donde estuve durante 40 años. Creo que la CIG, desde que nació, no dejó de crecer. Eso tiene que ver con la forma de entender el sindicalismo. Casi siempre está la CIG cuando hay un conflicto sindical. La crisis de otros sindicatos creo que viene más por basar su acción en los continuos pactos sociales de cúpulas y alejados del contacto directo con los trabajadores, a diferencia de lo que hace la CIG.

–El BNG llevaba ocho años liderando un gobierno bipartito con el PSOE en Moaña. ¿Qué supone el hito de llegar a una mayoría absoluta con 10 ediles?

–Es obligado valorar el trabajo conjunto de estos años. Fue un ejemplo de gobierno de coalición. Hubo diferencias lógicas entre organizaciones políticas distintas pero siempre prevaleció el trabajo en conjunto en beneficio de Moaña. En ese sentido no creo que cambie mucho la gestión. El objetivo primero seguirá siendo “hacer de Moaña el mejor lugar para vivir”. Igual hay algo más de agilidad a la hora de tomar decisiones, pero el gobierno de coalición de los últimos ocho años fue leal y hay que resaltarlo.

–Todavía se desconocen las dedicaciones exclusivas y parciales del nuevo gobierno municipal. ¿Una de ellas será para usted?

–Urbanismo suele ser de las que llevan dedicación exclusiva, pero todavía lo estamos estudiando porque mi situación particular, al estar jubilado, hace que eso no sea importante. Todavía no está decidido. Dependerá de las necesidades de cada área y del tiempo que pueda disponer la gente. En mi caso eso no va a ser fundamental porque al estar jubilado le puedo dedicar todo el tiempo que sea necesario al Concello, ese fue mi compromiso cuando acepté esta responsabilidad.