Moaña completa 80 semanas de protestas para exigir las urgencias y avisa: “Ya no hay vuelta atrás”

Decenas de personas se concentraron ayer ante la Casa do Mar de Moaña para exigir el regreso del servicio de urgencias a la villa, centralizado en Cangas desde abril de 2020. Los convocados por la Mesa da Sanidade completaron 80 semanas consecutivas de protestas y la alcaldesa, la nacionalista Leticia Santos, aseguró que “ya no hay vuelta atrás. No dejaremos las protestas hasta recuperar las urgencias. El Punto de Atención Continuada (PAC) es de Moaña y el servicio debe estar aquí”.

La regidora consideró esta situación de protestas continuadas como “un pulso con la Xunta de Galicia, que heredamos del presidente Feijóo y mantenemos con Rueda. Vamos a presionar hasta lograr las urgencias”. La falta de pediatra deriva a Vigo a los niños de Moaña y el Sergas garantiza la solución el lunes La situación sanitaria de Moaña se vio atravesada, el viernes, por un nuevo problema. Y es que una baja repentina de un facultativo dejó sin ningún pediatra a las familias de Moaña, aplazando las citas solicitadas y obligándolas a desplazarse a las urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ante cualquier situación de emergencia, según un cartel instalado en la Casa do Mar por el personal del centro. Desde el Sergas aseguraron que el problema fue puntual y prometieron que hoy mismo, lunes, estaría solucionado. La alcaldesa, que consideró “intolerable” la situación, atribuye a lo ajustado de la plantilla de la sanidad pública. “Hace que cualquier contratiempo deje a los vecinos sin atención”, se había quejado Santos el propio viernes. Ayer advirtió que “esperamos que el lunes esté resuelto el problema y que no se vuelva a repetir”, aludiendo a su gravedad. La concentración de ayer fue la última antes del pleno de investidura que el sábado 17 de junio cambiará la corporación municipal. Santos aludió a la socialista Marta Freire y a su compañero de filas Odilo Barreiro “que dejarán de ser ediles y representaron al Concello en la Mesa da Sanidade de forma muy digna”. Anunció la próxima organización de manifestaciones tras la toma de posesión.