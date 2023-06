Causa un choque múltiple en la autovía y se fuga a pie en una jornada con cinco accidentes

Las carreteras de O Morrazo vivieron ayer una jornada muy ajetreada, con hasta cinco accidentes a distintas horas. Por suerte parece que no hay que lamentar heridos de gravedad, aunque algún siniestro fue my aparatoso como un choque contra un camión de la basura en Bueu y, sobre todo, un accidente con tres coches implicados en la autovía con el conductor presuntamente culpable escapado a pie a través del monte.

Hasta tres coches se vieron implicados en el siniestro de la Autovía do Morrazo, durante la madrugada del viernes para el sábado. El conductor del vehículo que presuntamente causó el siniestro se dio a la fuga a pie y la Policía Local de Moaña no logró localizarlo a lo largo de la noche. El suceso se produjo sobre las 4.30 horas de la madrugada.

El conductor circulaba en dirección a Vigo y a la altura del paso elevado de la Poza da Moura perdió el control del vehículo chocando contra las vallas metálicas de la divisoria y rompiéndolas. Estas vallas acabaron atravesadas en la calzada y contra ellas impactaron los otros dos vehículos que le precedían. Había un solo ocupante en cada uno y salieron sin daños físicos. Sin embargo, el conductor causante del accidente sí que dejó un rastro de sangre en el airbag de su turismo, pero se desconoce su estado al darse a la fuga. Además de la Policía Local, hasta la zona se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Vilaboa.

En los otros cuatro accidentes solo uno registró a una persona herida leve. El primero ocurrió pasada la medianoche del viernes en la carretera provincial EP-1303, que une el centro de Bueu con el polígono de Castiñeiras. Se vieron implicados un camión del servicio de recogida de la basura, que circulaba en sentido ascendente, y un turismo en el que viajaba una vecina de Bueu que regresaba de trabajar. Al parecer la colisión se debió a que de manera repentina se abrió la parte trasera del camión.

Desde el 112 explican que en un primer momento se temía que la conductora podía estar atrapada en el interior de su vehículo, aunque afortunadamente no era así. La mujer estaba totalmente liberada y accesible y los Bombeiros do Morrazo, que acudieron al lugar, no tuvieron que excarcelarla. Fue la Policía Local de Bueu quien avisó del accidente al 112 después de recibir la llamada de un particular, en la que alertaba de la colisión. Finalmente la Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo del atestado y la única persona herida no necesitó ser evacuada a un centro sanitario.

El segundo de los accidentes de tráfico ocurrió a primera hora de la mañana de ayer en la PO-315 a su paso por la Avenida de Bueu, en Cangas. Por razones que todavía se desconocen el conductor de una furgoneta Citroën C-15 que circulaba en dirección Aldán perdió el control de su vehículo y chocó contra un coche que circulaba por el otro carril y contra otros dos que estaban estacionados. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Los otros dos sucesos tuvieron lugar en Moaña. El primero fue en la autovía a su paso por Domaio. Un conductor alertó de que un automóvil se había salido de la calzada pero finalmente pudo seguir la marcha. El otro incidente tuvo lugar en la carretera PO-313 entre Moaña y Marín y consistió en una salida de vía de un coche con un remolque, también sin consecuencias.