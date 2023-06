María Martínez renuncia a su acta por el BNG moañés, antes de tomar posesión, en favor de Jorge Parcero

Los plenos de investidura en los ayuntamientos de toda España se celebran el sábado 17 de junio. En Moaña la mayoría absoluta del BNG garantiza la renovación de Leticia Santos como alcaldesa, sin necesidad de apurar con los pactos entre partidos para repartirse el pastel del poder, como ocurre estos días en Cangas y Bueu. Sin embargo, la toma de posesión de los nuevos concejales no será tan placentera como se preveía, pues el BNG ya presenta un relevo antes de la investidura. Se trata de María Martínez, que concurrió en el puesto número 10 de la lista nacionalista y que anunció su renuncia al acta de edil antes de asumirlo. Así quedó claro en la reunión mantenida a última hora del miércoles entre todos los candidatos electos del BNG. María Martínez renuncia en favor de Jorge Parcero, que debutará como concejal y que acudió en la lista en el puesto número 11.

María Martínez, que ya fue número 2 de una lista encabezada por el fallecido exalcalde Xosé Manuel Millán, no regresará a la corporación años después. Alega razones de índole personal y familiar para tomar esta postura. “Es una decisión difícil para mí, pero me veo en la obligación de renunciar al acta de concejala. Desde que acepté formar parte de la candidatura surgieron cuestiones que me hacen imposible conciliar el trabajo y la vida familiar con la enorme implicación y capacidad de trabajo que exige ser concejala”, explicó ayer la propia Martínez.

Vecina de O Caeiro y licenciada en Biología, María Martínez es profesora de Secundaria pero está liberada por el sindicato CIG. Reconoce que, con sus nuevas obligaciones familiares, “no podría estar a la altura de la dedicación que van a tener mis compañeras y compañeros, por eso les agradezco que acepten mi renuncia”. Agradece especialmente a Jorge Parcero que “afronte este reto con ilusión. Le deseo a él y al resto del equipo de gobierno la mejor de las suertes”.

La alcaldesa, Leticia Santos, aludió a la “carga de trabajo que tiene un concejal de Moaña” y calificó de “un acto de responsabilidad”, la decisión de María Martínez.

Jorge Parcero, que será integrante del nuevo gobierno municipal, es vecino de Domaio, tiene 45 años y reside en O Rosal. Es trabajador del sector naval y forma parte del Club Atletismo Samertolaméu. La alcaldesa destacó de él “su implicación en la cultura local tocando con Charaviscas o en varios grupos de música, así como su paso por el Anpa del colegio de Domaio”.

Parcero se une a un gobierno que liderará Santos y que incluye a María Ortega, Daniel Costas, Coral Ríos, Kevin González, Dolores Chapela, Xosé Xoán Melón, María Sanluis y Rubén Viéitez.

El secreto mejor guardado, a falta de nueve días para la investidura, es el reparto de áreas que llevará cada edil. La mayoría absoluta permite al BNG trabajar con ventaja en este aspecto y la intención es llevar al pleno del día 17 las responsabilidades debidamente repartidas.

De momento en O Morrazo la de María Martínez es la segunda renuncia antes de la toma de posesión, después de la anunciada por Camilo Macenlle en el BNG de Bueu.

Los seis candidatos elegidos por el PP cuentan con sus credenciales

El PP será el principal grupo de la oposición al Bloque en la corporación moañesa, con seis ediles, los mismos que logró esta formación cuatro años atrás. El silencio durante los primeros días tras los comicios de Javier Carro, el número uno de la lista popular, disparó los rumores entre las filas propias y las rivales sobre posibles renuncias a las actas antes del pleno de investidura. Ayer mismo Carro señaló que ya cuentan con las credenciales de todos y cada uno de los seis futuros concejales, por lo que no se esperan sorpresas antes del 17. Junto a Carro serán concejales del grupo del PP Araceli Otero, Ezequiel Fernández, Estela Santomé, Iria Charlín y Alfonso Piñeiro. La sede que abrió el PP en O Rosal durante la campaña electoral ya vuelve a estar disponible para el alquiler, mientras el partido tiene en marcha la reforma de su local histórico en la céntrica calle Concepción Arenal.

PSOE

En cuanto al PSOE, que bajó de 3 a 1 edil, su nuevo líder, Mario Rodríguez, será el concejal que complete la corporación. Ayer se analizaron los resultados electorales en una asamblea en la sede socialista.