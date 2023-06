El PP exige al gobierno en funciones explicaciones claras sobre el ciberataque y sus consecuencias

Los últimos actos del gobierno municipal de Cangas, ahora en funciones, siguen siendo oscurantistas. Así lo manifestaba ayer el portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Soliño, que se quejaba acerca de la poca información que el gobierno ofrece sobre el ciberataque, no solo a los partidos de la corporación municipal, sino también a los propios trabajadores del Concello de Cangas. Soliño asegura que en ningún momento hubo por parte del gobierno intención de ofrecer explicaciones sobre lo que había sucedido y qué medios se estaban poniendo para reponer los programas que fueron encriptados y recuperar la normalidad.

El PP considera que un gobierno saliente, como es el que representa ACE, con tan solo tres concejales, debe dar cuenta de lo sucedido a los partidos que están en disposición de sucederle en la Alcaldía. Asegura que no tienen información en absoluto sobre lo que pasó y que antes de las elecciones ya se debió presentar a los partidos políticos un informe detallado del ciberataque. Rafa Soliño espera que antes de la investidura, el gobierno ofrezca cumplida información de todo lo sucedido a los partidos políticos y también a los trabajadores municipales, que no vale con decir que es una prioridad en estos momentos para el gobierno, que solo faltaría que no lo fuera. Si el gobierno local no ofrece las mencionadas explicaciones, el PP se las pedirá a su representante en la oposición en el próximo mandato. Exige transparencia total en ese asunto que afecta a todos los cangueses y pone en duda las palabras de la alcaldesa Victoria Portas que aseguraba que los vecinos de Cangas podían estar tranquilos porque en el ciberespacio no figuraba información sobre ellos conseguida a través del ciberataque.

Por lo demás, los informáticos contratados por el Concello siguen luchando para recuperar la información encriptada por el ciberataque. Ayer se suponía que sería un día clave para saber si se podían revertir los datos o empezar de cero. Ademas se estaba a la espera de que llegase el denominado “análisis forense” del CNI. Pero nada se sabe. El gobierno en funciones insiste en que trabaja para recuperar la normalidad. No ofrece más datos.

Sí que es cierto que hay empresas que ya empiezan a notar las causas del ciberataque. Se paga con retraso, ya que hay que hacerlo por transferencia y uno a uno Si no se revierten los datos, todos los programas externos tendrán que empezar de cero.