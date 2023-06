El “pene” medieval de Meira llega a Miami y Polonia

El hallazgo de un resto fálico con forma de“pene” de piedra en las excavacaciones arqueológicas de la Torre medieval de Meira, en Moaña, está dando la vuelta al mundo. La empresa de arqueología que realiza los trabajos Árbore Arqueoloxía subió a las redes sociales la noticia del hallazgo de la que en seguida se hicieron eco medios digitales de Estados Unidos como el Miami Herald o la revista el Art News, incluso de Polonia, a través del medio independiente polaco “Kopalniawiedzy.pl”. La curiosidad de este elemento fálico, ya conocido como “pene medieval” de Meira se abre al mundo.

“Niezwykły penis ze średniowiecza” o lo que es lo mismo, traducido al castellano,“un pene inusual de la Edad Media” . Es el título del último artículo sobre el elemento fálico encontrado en las excavaciones de la Torre medieval de Meira, en Moaña, que tiene la forma en piedra del órgano genital masculino, que ha recogido el digital polaco Kopalniawiedzy.pl. Es el tercer digital que a nivel mundial se hace eco de la singularidad de este hallazgo, hecho público el pasado 21 de mayo por la empresa responsable de los trabajos Árbore Arqueoloxía, junto a los estadounidensesnses “Miami Herald” o la revista “Art News”.

En el Miami Herald aluden al hallazgo como “Stone penis found in medieval Spanish ruins han a violent purpose, experts says”, que traducido al castellano significa “El pene de piedra encontrado en las ruinas medievales españoles tenía un propósito violento, dicen los expertos”. En el artículo recogen las manifestaciones de la empresa arqueológica en el que citan las revueltas contra la nobleza en los castillos que en su mayoría fueron destruidos, como el que se estudia que habría en la Torre de Meira, demolida en 1476. No descartan que el elemento utilizara para afilar armas o cuchillos, ya que tiene un borde pulido.

El coordinador de los trabajos, Benito Vila, reconocía en su momento su sorpresa de que en la Torre apareciera este tipo de hallazgo, que pueden aparecer más habitualmente en castros de época romana, y que eran utilizados como amuletos con una función protectora, nunca considerados como muestra de indecencia o indecoro, pero no es tan común en yacimientos medievales, como la Torre. En un pirmer momento, Vila apuntó a que podría tratarse de un amuleto, lo que demostraba que las gentes qiue habitaban la Torre no eran ajenas a las creencias, aunque ahora también se abren a esta posibildiad de de un artefacto para afilar, si no armas, cuchillos.

En “Art New”s también aluden a este fin del “pene de piedra de seis pulgadas que data del siglo XV”. Se refieren también a la revultas Irmandiñas en las que fueron destruidos 130 castillos, enre ellos la Torre de Meira y que “los símbolos fálicos y las formas del pene se repiten en artefactos de civilizaciones antiguas, como el Imperio Romano y los celtas . Estos artefactos rara vez eran sexuales, sino que eran símbolos de poder. Se creía que protegían a las personas de “males y peligros potenciales”, según Arbore. Añaden que “sin embargo, los símbolos y herramientas fálicos rara vez se ven durante el período medieval, que según los arqueólogos habla de la “asociación simbólica entre la masculinidad, la violencia y las armas... en diferentes culturas”, tanto en el pasado como en la actualidad.

Con la incógnita de su significado,, ya que se carecen de paralelos medievales, el falo de Meira ya está dando la vuelta al mundo.