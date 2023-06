Las hogueras de San Xoán estarán prohibidas en las playas de Cangas, excepto en una zona limitada de Rodeira

“Compatibilizar la continuidad de la tradición con preservar la salud de la ciudadanía y del medio ambiente”. El mensaje del Concello de Cangas para las celebraciones de la noche de San Xoán no difiere del de otros años, y así se reflejará en un bando que la alcaldesa está preparando. Victoria Portas ya adelanta que las hogueras y cacharelas estarán prohibidas en todas las playas del municipio, excepto en una zona del arenal urbano de Rodeira alejada de las dunas y siempre que Costas del Estado no ponga impedimentos a mayores. Tampoco se denunciarán las fogatas que se realicen en fincas privadas, previa comunicación al Concello aportando la documentación solicitada y con el visto bueno de los técnicos municipales, aunque este último requisito no siempre se ha aplicado de manera estricta.

Los responsables de las hogueras deberán cumplir con la normativa vigente y respetar las exigencias de seguridad y prevención precisas para evitar accidentes. Estará prohibido hacer fuego sobre vías públicas pavimentadas, jardines o zonas verdes, bajo tendidos eléctricos y telefónicos. Las hogueras tendrán que guardar una separación mínima de 12 metros con la vegetación, casas y edificios más próximos. Se fija una altura máxima de 14 metros y el diámetro de la zona de combustión no será superior a seis metros, de acuerdo con las condiciones fijadas en el bando de la Alcaldía en los últimos años. También se mantendrán las restricciones de materiales de combustión. Sólo podrá emplearse leña, ramas, troncos de árboles u otros elementos de madera, quedando prohibido echar al fuego materiales inflamables como neumáticos, plásticos, latas, botellas de vidrio y elementos de PVC, además de botes de aerosoles, aceites, líquidos inflamables y cualquier sustancia explosiva. Las personas organizadoras de las hogueras deberán conocer los teléfonos de contacto necesarios en caso de que surja algún accidente, como el de emergencias 112, y disponer de medios de extinción del fuego, entre otros requisitos.