“Dedico todo el día a estudiar porque tengo que subir la media”

Los estudiantes de O Morrazo que cursaron este año 2º de Bachillerato afrontan desde hoy tres de los días más importantes de sus vidas. Y es que comienzan en Galicia los exámenes de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). Este año hay un descenso notable en el número de alumnos de la comarca que realizan estas trascendentales pruebas en la convocatoria ordinaria. Y es que son en total 171 los que hoy tendrán que examinarse bien en el campus de Vigo o bien en el de Pontevedra. El número total no para de bajar pues el año pasado participaron en esta convocatoria de junio un total de 206 jóvenes y el anterior eran 247 los estudiantes examinados.

Ayer en las bibliotecas de la zona eran palpables los nervios durante los repasos de última hora. En la Casa da Cultura de Cangas estudiaba la canguesa Lucía Camaño, de la villa y que cursó el Bachillerato de Ciencias “con la intención de estudiar Farmacia. La media el año pasado fue de 10,5 sobre 14. Yo llego con un 8,29 desde el instituto y espero subirla. Si no me alcanza la nota me gustaría hacer Química. Lo bueno del laboratorio de Farmacia es que después ves los resultados en los seres humanos. Química no está tan enfocada a las personas”. Como la mayoría de los jóvenes. Lucía Camaño llegó al Bachillerato sin saber qué estudiar. “Al llegar a primero fue cuando me decanté por la farmacia, cuando era más pequeña siempre pensaba en hacer algo de artes”.

Con 17 años, Camaño explica que la asignatura que más la asusta es la de “Historia de España”, de la que todos, con independencia de la rama elegida, deben examinarse durante la mañana de hoy. “Confío en Matemáticas y en Química para subir la nota”, apunta. Confiesa que “le estoy dedicando muchas horas. En la última semana vine a la biblioteca por la mañana de 9.30 a 13.30 y por la tarde de 16.30 a 20.00 horas y también iba a clases de apoyo. Al acabar las clases me tomé una semana de descanso pero luego empecé con la rutina de estudio”, concluye.

En su instituto, el IES Rodeira de Cangas, van a la antigua Selectividad un total de 67 estudiantes procedentes de 2º de Bachillerato. Son tres más que hace un año y representan más de la mitad de los 113 alumnos que estuvieron matriculados este curso entre las cuatro ramas. El otro instituto cangués, el IES María Soliño, envía a la EBAU a 63 estudiantes de Bachillerato. Otros 56 irán a la convocatoria de julio u optan por no hacer las pruebas al no estar interesados en entrar en la universidad. Desde el María Soliño también se examinan solo de la fase voluntaria 13 estudiantes del ciclo de Acondicionamiento Físico, en su inmensa mayoría con la intención de acceder al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Sin salir de Cangas, otros siete jóvenes de la decena que estudiaron el último curso de Bachillerato en el colegio Casa de la Virgen de Cangas, se presentan a la EBAU también hoy en el campus universitario de Vigo.

En lo que respecta a Moaña, del IES As Barxas acuden hoy a examinarse de las pruebas de acceso a la universidad 28 estudiantes. Dos optan por no hacer las pruebas y una decena lo intentarán en la convocatoria de julio. En este centro se reparten casi a partes iguales los que acuden a la selectividad tras estudiar por la vía de ciencias y los que lo hacen por sociales. Los de humanidades son clara minoría.

En el mismo municipio, el instituto A Paralaia cuenta con 25 examinados en las pruebas de esta semana, de un total de 48 alumnos. Cinco de ellos optan directamente por estudiar ciclos formativos. A Paralaia es el primer instituto de la comarca en implantar el STEMBach. Este año contaba con 10 alumnos en esta formación específica y todos ellos se examinan ahora para acceder a la universidad. Además de la compañía de un profesor, con los examinados de A Paralaia acude hoy a Vigo también la orientadora del centro “para ayudar a los alumnos con necesidades especiales y tratar de que no se pongan muy nerviosos”, explica el director, Álvaro Rodríguez.

En lo que respecta a Bueu, se examinan desde hoy en el campus de Pontevedra 34 alumnos. De ellos, 33 cursaron el Bachillerato ordinario y uno forma parte de la docena de adultos que hicieron el nocturno y ahora aspira a entrar en la universidad.

Cierre en Bueu

En la biblioteca canguesa repasaban también estudiantes de Bueu, por el cierre temporal de la suya por las obras. La provisional, en la villa bueuesa, estaba casi vacía. Rocío Novas es una de las que repasaba en Cangas. También quiere estudiar “Farmacia o Química” y procede del instituto Johan Carballeira. “Me gustaría dedicarme a la elaboración de fármacos”, desvela. La asignatura que más le asusta es “el inglés. Porque cuenta más tu nivel que lo que estudies ahora”.

Su compañera Carla Ferradás, del Johan Carballeira, también apuesta por la salud para su futuro laboral. “Quiero estudiar Enfermería. Es algo que siempre me gustó”. Confiesa que la media es alta para su carrera “por lo que estas semanas estoy dedicando todo el día a estudiar”. En su caso también sitúa al examen de Historia de España como “el que me parece más complicado”.

Laura Vidal, también de Bueu, aspira a estudiar “Arquitectura en A Coruña. Siempre tuve dudas entre esa carrera o la de Ingeniería Naval”. Se muestra más relajada “porque la media para Arquitectura es más baja que en otros grados.