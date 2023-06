Día del Tenis en Cangas.

El Clubteca está empeñado en dejarse ver, en enseñar su cantera, sus ganas de hacerlo bien. Con pocos medios, este club histórico de Cangas consigue mucho. Y lo más importante, permite que mucha gente disfrute del tenis, más allá de la competición.

¡Ay Camilo! tú también te vas

¡Ay Camilo! Tú que cuando llegó el ministro de Asuntos Exteriores a Cangas hablabas de 4 ó 5 concejales, que dijiste que no te sorprenderías si al final de la noche electoral los votantes te daban 8 ediles, vas y te vas. Tal vez en esa renuncia estén tus ocultos deseos de pactar con el PP, que contrasta con la oposición que el PSOE tiene ahora mismo a ese tipo de pactos, que los repudia de forma absoluta. Tal vez sea porque pensabas que no te ibas a ver tan presionado, en el centro de todas las miradas, las del PP y las del BNG. Nunca tuviste tantas novias. Y eso, hay que reconocerlo, estresa a cualquiera, y más si no se cree en el poliamor político.

El PSOE está en clave generales, cuidado

En Cangas no hay esa posibilidad “malsana”. El PSOE tiene claro que no puede pactar con el PP, ya le negó esta posibilidad hace cuatro años. Pero aunque ahora son todo amores y buenas intenciones, que nadie descarte que los socialistas dejen gobernar, pero no entren en el gobierno. Hay elecciones Generales. Que nadie se olvide. Y que están planteadas por Pedro Sánchez como una revancha de las municipales. Así que no hay que dar por sentado nada en el PSOE.