Cangas, pendiente del “análisis forense” del CCN sobre el ciberataque

Los técnicos de la empresa que desde hace seis años se ocupa del mantenimiento de los equipos informáticos del Concello de Cangas esperaban ayer por la tarde el informe “forense” del Centro Criptológico Nacional, dependiente de Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Se trata de saber de forma específica los daños que el Ciberataque del pasado 19 de mayo, protagonizado por Lockbit causó al sistema del Concello de Cangas, sobre todo a los programas externos: contabilidad, elaboración de nóminas y gestión de tributos. Por cierto, que ayer ya estaban en las cuentas de los trabajadores las nóminas, conforme habían adelantado los técnicos el viernes, cuando lograron a las 14.15 horas remitir todo a la entidad bancaria. Por quince minutos, los trabajadores no cobraron el viernes.

A continuación, los informáticos deberán asegurarse de que lo que los datos que fueron encriptados se pueden revertir o hay que empezar de cero con los programas externos, que es donde se centró el ataque. El equipo informático trabaja mañana y tarde para devolver la seguridad al Concello de Cangas. Y no solo se está contrarrestando el ataque realizando copias en el exterior del edificio y trabajando con un nuevo dominio con una doble contraseña, sino que se está actualizando todo el sistema, de tal manera que las zonas que se detectaron vulnerables queden reforzadas y un nuevo ciberataque sea más difícil, aunque la posibilidad de que se produzca siempre está ahí. No obstante, los expertos aseguran que si los crárker eligieron el Concello de Cangas fue por sus debilidades y más por mérito que por la posibilidad de ganar dinero. Las administraciones públicas no pagan rescates. En el rastreo diario que se realiza de las páginas TOR (web oscuras) se siguen sin encontrar datos de los contribuyentes de Cangas, que fueron encriptados en el Ciberataque. La alcaldesa en funciones de Cangas, Victoria Portas, aseguró en su momento que los vecinos podían estar tranquilos, que su datos no estaban por el ciberespacio a expensas de ser canjeados. Es algo que dudan los expertos, de hecho, si se rastrea todos los días las páginas TOR es porque algo de eso se teme.

Recordar que el CNI ya inoculó la “vacuna microclaudia” para atajar el ciberataque.