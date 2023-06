La mejor jugada de Asier de la Iglesia en Moaña

Llegó a Moaña procedente de Madrid, en donde reside, para participar en la Xornadas de la Asociación de Esclerosis Múltiple do Morrazo (EMMO) con la que este colectivo, que en la actualidad preside Leo Rodríguez Garea, celebró sus dos años de vida. El baloncestista, cuya manera de hablar delata su origen vasco (Zumárraga, 1983) y su pasión por el norte, que dice que siempre ve cuando cierra los ojos, acudió a Moaña para apoyar, desde su experiencia como afectado de esclerosis múltiple desde los 29 años (tiene 40) y como fundador de la Asociación solidaria “Baila con EM”, a colectivos como EMMO, de localidades pequeñas en donde acceder a los tratamientos completos para la enfermedad es más difícil que si estuvieran en Madrid o en Barcelona. Desde que le diagnosticaron la enfermedad se marcó la misión mejorar la situación de personas que como él, tienen la enfermedad y cómo le gusta hablar, comunicar, imparte charlas por toda España y desarrolla una amplia labor solidaria.

Reconoce que en el tratamiento de la enfermedad hay muchas patas para que todo vaya mejor. Una son los fármacos, pero se necesitan logopedia para respirar bien, no atragantarse o mejorar el habla; fisipoterapia o nutricionista: “Una persona con esclerosis múltiple si tiene este tratamiento le va a ir mucho mejor”, asegura el baloncestista que ayer, tras una charla de neurólogos y de personas afectadas, en el arbolado de A Xunqueira, quiso convertir su intervención en algo divertido,. Más que hablar de su vida “porque mi historia se la saben” habló de sus proyectos solidarios como el de la cerveza artesana “Mudita”, de anécdotas y de aspectos de la sanidad que no le gustan. Fiel a su carácter de crecerse siempre, recordó como años atrás se retó a conseguir 100.000 euros con su fundación para donar a la investigación y lo logró, y que después subió el listón al millón de euros con su cerveza solidaria, con la que recauda fondos también para la ELA, cáncer de mama y enfermedades raras. La fabrica desde Cuenca y ayer “Mudita”estuvo presente en una barra en Moaña. Su cerveza ” fue todo un éxito”, asegura la expresidenta de la Asociación do Morrazo y nueva concejala de Moaña, María Sanluis, que realiza un balance muy positivo de la jornada, que se prolongó durante todo el día al aire libre, con actividades para niños, yoga y, además de charlas, concierto de Nuno Ponce.

La enfermedad obligó a Asier de la Iglesia a tener que dejar el baloncesto profesional, pero nunca dejó de apetecerle ver un balón naranja y por eso juega en la Liga Eba, en Torrelodones.