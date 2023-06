Cela abre las celebraciones del Corpus.

Con la elaboración de las tradicionales alfombras alrededor de la iglesia y con una procesión, la parroquia de Cela inició los festejos del Corpus Christi, en una cita que combinó lo religioso con la verbena amenizada por Gran Parada y el Trío Arena.

Algo tendrán qué hacer los hombres

Es aquello del hombre que viaja con un burro y su hijo. Vaya en la forma que vaya, siempre se le critica. Pues lo mismo pasa con la mujer en la política. Cierto que son hombres los que el sábado se reunieron representando a sus respectivas formaciones para formar gobierno en Cangas, y que todos eran hombres. Pero no lo es menos que las candidatas son todas mujeres. Se supone que los hombres algo pueden hacer. Quien negocia no significa que tiene el poder. Todo pasará por el tamiz de las candidatas. Ya se dio el primer paso, el más importante, que ellas encabezaran las listas. Y que nadie dude que tienen mando.

Tensión en la Casa de Cultura de Cangas

El conflicto de la Casa de Cultura de Cangas tiene difícil solución, o lo contrario. En Concellos como Pontevedra y Vigo, las zonas que ocupaban antes los enfermos de drogodependientes fuero ganadas para la urbe. Se arreglaron los cascos vellos y se pusieron establecimientos de primer orden. Por allí ya no se les ve. Se trasladaron a otros lugares más retirados. La reforma de las casas habían y del propio barrio había hecho el trabajo que no había podido hacer la Policía. Pero en Cangas, O Forte no es marginal.