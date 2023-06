La izquierda de Cangas muestra su voluntad de investir a Araceli Gestido (BNG) como alcaldesa

Los partidos de izquierda acordaron ayer mostrar su voluntad de investir a la representante del BNG, Araceli Gestido, como alcaldesa de Cangas. La decisión la tomaron ayer en el primer encuentro que mantuvieron los representantes de las cuatro fuerzas: BNG, PSOE, AV y EU, en el transcurso de una reunión que mantuvieron en los locales de la antigua Cámara Agraria y a la que no asistieron los líderes de las formaciones. Por el BNG_que fue quien convocó la reunión por ser la fuerza más votada de la izquierda, con 6 concejales_estaba presente Óliver Álvarez; por el PSOE, su secretario xeral, Eugenio González; por Esquerda Unida, Manuel Sotelo, y por Asamblea dos Veciños, Salvador Pazó Herbello.

El encuentro se desarrolló con total cordialidad y con el ánimo de cambiar las cosas; de empezar de cero, de demostrar que la izquierda en Cangas puede gobernar sin alborotos y con el sosiego que ahora mismo se antoja necesario. El portavoz de este encuentro, el nacionalista Óliver Álvarez, manifestó también buena disposición de llegar a un acuerdo para formar gobierno local. “O pobo de Cangas decidiu que ningunha forza tivera a maioría. Temos nas nosas máns a posibilidade de abrir un novo tempo para Cangas, de diálogo e apaciguamento, para avanzar e crear un goberno estable, e neso é no que imos a traballar”, manifestó Óliver Álvarez.

La próxima reunión ya se mantendrá el lunes y ya hay sobre la mesa un plan de actuación. Lo primero es elaborar un programa básico, un compromiso de acuerdo, después hay que llegar a un acuerdo sobre las áreas de gobierno y sus responsabilidades, que todo quede plasmado en un organigrama; qué órganos y comisiones va a tener el futuro gobierno de coalición en el caso de que se constituya y cuántas dedicaciones exclusivas se van a crear, así como se reparten las asignaciones a partidos políticos y las asistencias a plenos y comisiones. El plan establece que se creará una comisión coordinadora y de seguimiento del pacto que se firme.

Óliver Álvarez hizo ver que los representantes de los partidos políticos que acudieron ayer a la reunión mostraron una gran ilusión y ganas de cerrar un acuerdo de gobierno que empieza a trabajar para los vecinos de Cangas, como si fuese la primera vez, alejando todo estigma del pasado. “É unha oportunidade que temos que aproveitar, Demostrar que a esquerda sabe facer ben as cousas e que as liortas internas forman parte do pasado”.

Ayer mismo se daba a conocer que el secretario xeral del PSdeG PSOE, Valentín Formoso, apostaba por realizar pactos con el Bloque Nacionalistas Galego. Esquerda Unida, por su parte, sabe de su importancia, ya que su presencia en la nueva corporación, con el 5,01% de los votos y una concejala, impidió que el Partido Popular obtuviera la mayoría absoluta.Su cabeza de lista, Aurora Prieto, ya anunció que iba a favorecer un gobierno progresista y se vanagloria de haber sido el freno del Partido Popular.

Toda la izquierda parece que llega a este momento de negociación de un gobierno de coalición con la lección aprendida. No se quieren estridencias y se harán esfuerzos para ofrecer una imagen distinta a la vivida los dos últimos años. Óliver Álvarez asegura que no se guardan resquemores o, al menos, ese será el hilo conductor de estas negociaciones, conscientes de que los vecinos de Cangas van a estar muy pendientes de todo este proceso.

Mientras, el Partido Popular, que fue el gran ganador de la noche electoral, pero también el gran derrotado, no rehuye de mantener conversaciones con las fuerzas de la izquierda. La intención de su líder, José Enrique Sotelo, es hacer llegar a todas las fuerzas políticas, que obtuvieron representación en las pasadas elecciones, su deseo de mantener conversaciones para favorecer un gobierno del Partido Popular. No reina el optimismo, pero tampoco se descarta nada. Considera el PP que por escuchar sus propuestas no va a pasar nada, que es algo que entra dentro del juego democrático y por eso espera que BNG, AV, PSOE y AV asistan a los encuentros que se preparan.

Los líderes de las fuerzas políticas de la izquierda, Araceli Gestido (BNG), Iria Malvido (PSOE), Victoria Portas (AV) y Aurora Prieto (EU) se mantendrán al margen de las negociaciones y solo saldarán en la foto en el momento de la firma. Es una costumbre ésta que, aunque ofreció malos resultados en el pasado, en Cangas se mantiene.

