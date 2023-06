Cuesta coger la bici para ir al instituto

Moaña volvió a poner en marcha la segunda edición de su campaña para el fomento del uso de la bicicleta entre los alumnos de los dos institutos con el “Reto dos Vinte e un días en bicicleta”. Pero en contra de la expectación que generó el año pasado con más de 40 alumnos inscritos, este año sólo lo han hecho 9, cinco de ellos del Instituto A Paralaia y 4 de As Barxas. El hecho de que coincida en época de exámenes y el adelanto del calor restaron “afición”.

La caída en el número de participantes en el reto de los 21 días en bicicleta al instituto, hace que se dé más valor a los 9 alumnos que sí se han apuntado, entre ellos Leo Rodríguez, del IES As Barxas, que ya lo hizo en la campaña del año pasado. Alumno de 4º de la ESO, asegura que la bicicleta no es una novedad para él y que ya desde pequeño la utilizaba para ir a entrenar atletismo. Desde el pasado 22 de mayo y hasta el 9 de junio, que es cuando se desarrolla la campaña puesta en marcha por el Concello, Leo Rodríguez acude todos los días desde su casa de A Guía hasta el instituto en su bici. Recorre 3,5 kilómetros.

Asegura que una de las dificultades que encuentra en Moaña para acudir a pedales hasta su centro educativo es la falta de un paseo continuo por la costa “que me facilite llegar al destino y no tener que circular algunos tramos por la carretera, ya que puede ser más peligroso”. Salvo esta necesidad de más paseo continuo, asegura que, por lo demás, la circulación es bastante tranquila “ya que los conductores suelen ir a una velocidad moderada”. Dice que lo que más le anima a participar es el sorteo final de una bicicleta eléctrica “porque a mí el hecho de ir pedaleando a Moaña no me supone mucho esfuerzo, ya que estoy acostumbrado a hacerlo a diario por las tardes. El que haya un sorteo de una bicicleta y que regalen chubasqueros por la participación me parece una recompensa muy merecida”. Apoya este reto que lanza el Concello porque le parece muy divertido y de este modo también se promueve el deporte de una forma que “yo creo que es muy didáctica”.

Entre el grupo de jóvenes que se han apuntado a los 21 días en bicicleta está Sheila Gómez, de 3º de la ESO B del IES A Paralaia. Reconoce que es el primer año que se inscribe porque “quise probar”, que antes acudía a veces en patinete al instituto, pero empezó a hacerlo en bici desde que comenzó el reto. Su recorrido es más corto, de un kilómetro, y que el trayecto de ida no le supone mucho esfuerzo porque todo es cuesta abajo hacia el centro docente, pero el regreso a casa ya es otra cosa porque supone pedalear cuesta arriba “y con el sol y el calor que está haciendo últimamente, se me hace más difícil”. Apoya este tipo de programas, si bien considera que se deberían de promover en otra época del curso, cuando haga menos calor porque el regreso a mediodía y con sol, puede provocar que te encuentres mal.

Pese a todo, anima a participar en estas campañas. En su caso dice que ya estaba cansada de viajar siempre en autobús y que hacía años que no circulaba en una bicicleta, además de que le atrae el sorteo de una eléctrica: “Me ayudaría mucho a ser más independiente a la hora de salir de casa por la mañana ya que, como dije, es todo cuesta arriba y en verano con el calor dificulta mucho”.

Lucas Martínez también es alumno de 3º de A Paralaia y, como Sheila Gómez, es la primera vez que participa. Recorre 4,5 kilómetros y se inscribió por volver a coger la bici “que llevaba tiempo sin andar en ella”.

Un sorteo de dos bicicletas eléctricas de regalo

El “Reto dos Vinte e Un Días en Bicicleta” está promovido desde el Concello de Moaña por la Concejalía de Mobilidade que preside en funciones, Rodrigo Currás, con el fin de fomentar el uso de la bicicleta en la población estudiantil de los dos institutos. La campaña se inició el 22 de mayo y concluye a los 21 días, el 9 de junio, coincidiendo con el mes en el que se conmemora el Día da Bicicleta, promulgado por Naciones Unidas para el 3 de junio. Las personas inscritas en este reto recibirán como regalo un chubasquero y participarán en el sorteo de dos bicicletas eléctricas, una por cada instituto, valoradas en 1.270 euros. Tienen batería extraíble para facilitar la carga en caso de que la persona viva en un piso para que no sea necesario entrar en casa con ella si es que no hay enchufe en el garaje. Con este reto se buscan costumbres saludables.