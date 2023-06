Festival del Día das Letras Galegas en Castrillón.

Aunque ya fuera del mes de mayo, el colegio público de Castrillón, en Coiro, celebró en la mañana de ayer su Festival. Profesores y alumnos hicieron alarde de espectáculo que encandiló a los admirados padres.

Cumpleaños entre negociaciones y en las redes

Cuentan las redes sociales, que son muy indiscretas y antojadizas, que ayer cumplió años _no se saben cuantos_Hugo Fandiño, ex de muchs cosas en política y que va a liderar las negociaciones para formar gobierno de coalición en Cangas. No sabemos si felicitarlo o darle el pésamen. Las dos cosas son difíciles de llevar.

Pedra Amarrada, lo cortés no quita lo valiente

La Asociación de Vecinos Pedra Amarrada de Vilariño tuvo a bien de dirigirse a la concejala de EU, Auroa Prieto para manifestarle su apoyo por las pintadas que se realizaron contra ella en el polémico edificio de Vilariño. Lo cortés no quita lo valiente. Este colectivo está en contra del edificio, pero rechaza este tipo de comportamientos. Aurora Prieto también recibió a solidaridad de la concejala del Partido Popular, Dolores Hermelo.

Asambleas al aire libre y en rojo

Esquerda Unida no necesita sede en Cangas y su asamblea son las más transparentes de todas. Basta con decir que se celebran al aire libre, en la Alameda Vella, en la esquina del banco rojo, donde se dan cita los de antes y los de ahora.