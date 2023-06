La falta de camareros en Cangas hace que muchos locales se vean en apuros para seguir

Los apuros que pasa la hostelería de Vigo para encontrar camareros también los tiene la de Cangas, y desde hace dos años, según comentan los hosteleros. Afirman que ahora mismo hay locales que están a punto de colgar el cartel de cerrado, y no por falta de clientes, sino porque sus propietarios no logran encontrar camareros y mucho menos cocineros. Y es que en estos momentos no solo se contratan camareros y cocineros para la temporada normal, sino que se está haciendo también pensando en el verano. Los camareros no aguantan en los puestos de trabajo a pesar de que las condiciones que ahora se les ofrece son mejores, que se ajusta al convenio: 1.200 euros y un día y medio libre a la semana para una jornada de ocho horas. La situación en estos momentos está muy complicada y la falta de profesionales es absoluta.

Francisco Vilariño y Pablo Novas, los propietarios de “Otro Nivel” abrieron en diciembre y por su establecimiento ya pasaron tres camareros. No entienden cuál es el problema. Aseguran que pagan lo establecido en el convenio. aunque también reconocen que hubo un tiempo que en Cangas el sector de la hostelería se aprovechó mucho de los camareros, que tenían contratos de 4 horas y trabajaban 12. Pero afirman que eso ahora no ocurre. Los gerentes del hotel Hollyvood también hacen mención a ese pasado que tanto lastra, pero comentan que la pandemia cambió mucho las cosas. “Al cerrar, los profesionales que había probaron suerte en otros trabajos y consideraron que las condiciones laborales y de vida eran mejores. Así que la pandemia nos quitó a muchos y buenos profesionales”.

Los curírculums que se envían no demuestran experiencia y algunos no aguantan después el ritmo de trabajo. Francisco Vilariño y Pablo Novas asegura que están pensando en realizar dos turnos de camareros, porque aunque les pueda salir más caro es una manera de mantenerlos más tiempo en el trabajo. También es cierto que el buen profesional escasea y está muy demandado. De hecho, la situación es tal que los buenos camareros y cocineros que están trabajando tienen continuas ofertas de otros locales a lo largo de todo el año. No parece que la Escuela de Hostelería haya servido para paliar la falta de estos profesionales. También es cierto que muchos de los cangueses que cursaron estudios en ella no se quedan en Cangas, que prefieren irse a las islas o al sur de España, incluso en verano hay quienes prefieren la zona de Sanxenxo para trabajar. Las grandes cadenas de hoteles ocupan mucho mercado.

También comentan los propieatarios de locales que muchas veces acuden a ellos gente con la única intención de que se le ponga el sello conforme acerditan ante el Servicio Público de Empleo que están buscando trabajo y así poder percibir la ayudas correspondiente.

En estos momentos se dan casos de que unos propietarios ayudan a otros personalmente, ya que de otra forma tendrían que cerrar sus negocios. La situación es cada vez más delicada y ya no vale aquello del estudiante que quiere ganar un dinero en verano. Ya nadie quiere pasar sus vacaciones detrás de una barra o atendiendo una terraza.

Desde el sector se insiste en que ahora mismo se cumple con el convenio, que no hay contratos abusivos y que lo único que se requiere es profesionalidad.

La hostelería de Cangas pasará un verano caliente.

El paro baja en mayo en 99 personas y servicios sigue como el sector con más demandantes de empleo, con 3.137

El desempleo ha vuelto a bajar en todos los concellos que conforman la comarca de O Morrazo, que incluye Cangas, Moaña, Bueu y Marín, en una situación que suele repetirse en este intermedio entre la Semana Santa y la temporada de verano. Eso sí, no bajó tanto como el mes pasado cuando fueron 167 personas desempleadas menos. En esta ocasión ocasión bajó en 99, pero ayuda a seguir alejando a la comarca de aquella cifra del listón de más de 5.000 parados. La comarca tiene ahora 4.469 desempleados. Supone un 2,17% menos que el mes anterior y un 11,85% menos que el mismo mes del año anterior (601 personas menos). El sector servicios es el que sigue apareciendo con más desempleo, con 3.137 personas, lo que parece una contradicción respecto a esa falta de mano de obra de la que se queja la hostelería. Servicios figura en Cangas con 1.077 personas desempleadas; con 875 en Marín, 800 en Moaña y 385 en Bueu. Un total de 365 personas siguen figurando sin empleo anterior,. Por municipios, en donde más baja el paro es en Marín, con 1.243 y 33 menos. Cangas es el que sigue soportando el mayor número de desempleados, con 1.525, y baja 28 en este último mes; Moaña tiene 1.145 desempleados y baja en 27 y Bueu, 554 y baja en 11. Se trata de descensos más suaves que los de abril cuando Cangas perdió 56 parados; Moaña 31; Bueu, 34 y Marín, 46. Por edades, hay poco paro en menores de 25 años, con 167 en toda la comarca (60 en Cangas, 44 en Marín, 41 en Moaña y 22 en Bueu) y el grueso se concentra en los mayores de 25, con 4.302 (1.465 en Cangas, 1.199 en Marín, 1.106 en Moaña y 532 en Bueu). Las mujeres siguen liderando el paro, con 2.783 frente a 1.686 hombres.

“Es mejor cerrar que perder el prestigio”

El Sol Poniente tiene camareros y cocineros que llevan años en el local. Pero los problemas surgen ahora en verano, cuando hay que contratar personal para la temporada estival, que en Cangas en dura y larga. Su propietario, Alfonso Piñeiro, está convencido de que ahora todo el mundo cumple el convenio, pero tambien reconoce que lastra la mala fama de hace años, donde se cometieron abusos. Pero también dice que ahora no se acuden con las mismas ganas a trabajar, que los jóvenes que empiezan no son tan resueltos como lo eran antes. Afirma que a veces es mejor cerrar un local y no perder prestigio por no tener suficiente personal para trabajar. Alfonso Piñeiro cuenta con otro local en el Eirado do Sinal.