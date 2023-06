Una nueva obra de arte en nombre de Otero Baena

Con los políticos casi de estreno, con el alcalde de Bueu, Félix Juncal, aún en funciones y ese clima de tormenta que atosiga la villa, la sala Amaia Domíguez Búa acogió ayer por la tarde la exposición de las trece obras finalistas del I Certamen de Pintura “Otero Baena. En el acto estuvieron presentes también familiares del querido pintor e intervino en nombre de ellos su hija Carmen Otero, quien destacó que el certamen ayuda a poner en valor la obra de su padre y a recuperar otra mucha dispersa por diversos lugares. El público puede acceder a la exposición hasta el día 27 de junio, fecha en la que se produjo el nacimiento del autor y alrededor del cual se celebra la entrega del premio, dotado con 1.500 euros, a la persona ganadora.

Tras cumplirse seis años del fallecimiento del artista local, el Concello de Bueu organizó esta exposición, acto que se enmarca dentro de un proyecto ambicioso del concello, en colaboración con la familia del artista que contribuirá a conservar y mantener vivo el legado del bueués, que se caracteriza por ser una persona comprometida con el arte. La presentación del concurso bienal en el pasado mes de diciembre se relaciona con la colaboración de una placa conmemorativa en la que fuera la vivienda del artista.

El I Certamen de Pintura “Otero Baena” surge bajo la finalidad de promover la creación artística al mismo tiempo que se da a conocer la figura del artista . Por consiguiente, el concurso artístico iba dirigido a los artistas noveles, mayores de 18 años, que tuvieron que presentar una obra inédita y original de temática, técnica y formato libre, antes del pasado día 30 de abril. El jurado sleccionó un total de trece obras y cinco de reserva de entre los 52 trabajos recibidos en el Concello.

El discruso del alcalde

"A cultura é esperanza nun futuro mellor. A través de manifestacións como a escrita, o cinema, a fotografía ou a pintura, as persoas deixamos pegada da nosa visión do mundo, das nosas inquedanzas e das nosas reflexións, ao tempo que facemos que os demais nos acompañen neste camiño. Defender isto nos tempos que habitamos supón case unha utopía, pois ás veces camiñamos tan rápido que xa nin temos ocasión de botar a voar a mente. Hoxe estamos aquí para voar ben alto. Somos o que somos como pobo grazas ás persoas que forman parte del, ás que nos axudan a construílo, ás que loitan para que o que soñamos se converta en realidade. Por iso hoxe lembramos a memoria de José Benito Otero Baena, máis coñecido entre todos e todas nós como ‘Pepé’, unha desas persoas que capturaba o mundo que el vía a través das súas pinturas, dos seus cadros, da súa imaxinación, dos seus pinceis. Pepé deixounos no 2017, e foi xa naquel ano cando por parte do Concello de Bueu, en consonancia coa familia, decidimos que non podiamos deixar fuxir o seu legado, que era preciso reivindicalo, espallalo para que non se perdese e para que continuase vivo na nosa memoria. Pepé está considerado coma un dos mellores espatulistas da arte galega, e moitos e moitas de nós lembramos sempre ese estilo seu tan peculiar, esas paisaxes que pintaba cunha gran variedade de cores e que nos facían, e fan, sentirnos na casa.

A memoria é o fío condutor de Bueu, somos unha vila que reivindica o legado das persoas que significan, expresan e manifestan o que somos, e o que queremos ser. Esa memoria faise patente en nomes de rúas e de prazas, en concursos, en actos culturais, en homenaxes colectivas...Véñenme agora á cabeza Johan Carballeira, o noso alcalde republicano e ao que dedicamos unha rúa, un instituto e un certame literario de poesía e xornalismo, ademais dunha escultura na praia da Banda do Río; tamén Staffan Mörling, o antropólogo sueco que se namorou de Ons e que estudou as nosas dornas, e que xa conta co nome dunha rúa; Don Juan Veiga, profesional da saúde moi querido por nós e ao que nomeamos “Fillo Adoptivo” e que lle concedemos a rúa que circunda o Centro de Saúde; ou José Solla, artista marinense ao que lle dedicamos o paseo de Agrelo Portomaior e do que podemos ver tamén a escultura con cuxo deseño nos agasallou e que se atopa na Praza Massó; Joe Novas, o publicista de Beluso que levou o nome de Bueu polo mundo, e que loce para sempre no parque ao carón do Pavillón de Beluso; ou a mesma Amalia Domínguez Búa, unha mestra que nos legou esta sala na que hoxe nos atopamos. José Benito Otero Baena únese a estas persoas e a todas as que xa forman parte deste Bueu que construímos e que é un Bueu de cultura e de memoria.

O TRABALLO DE DIFUSIÓN DA FIGURA DE OTERO BAENA: O I CERTAME DE PINTURA OTERO BAENA

Dende o ano 2017 vimos traballando man a man coa familia para reivindicar a figura, a vida e a obra deste gran artista que foi José Benito Otero Baena, e para iso levamos a cabo diversas accións. A primeira delas foi o pasado setembro, cando celebramos o acto de colocación dunha placa na súa memoria na que foi a súa residencia, na rúa Eduardo Vincenti e moi preto da Casa do Concello e desta sala, e que supuxo o arranque dunha serie de propostas que virían e que virán no futuro. A seguinte foi xa este I Certame de Pintura ‘Otero Baena’ para artistas noveis, un concurso que nesta primeira edición recibiu preto de sesenta traballos artísticos de todas as latitudes de España e tamén de Portugal. Para nós é un gran orgullo que o noso Concello se sitúe á vangarda no apoio á creación artística, conseguindo que este certame sexa o suficientemente atractivo para chegar a moitos e diversos lugares e artistas. Creo sinceramente que a través deste certame Otero Baena será máis coñecido aquí, en Bueu, pero tamén fóra, e iso fainos sentir moita ledicia e satisfacción tanto a nós como á familia, coa que estes meses traballamos man a man, e coa ollada de Otero Baena sempre presente.

A este certame concorreron, como dicía, preto de sesenta obras, das que se seleccionaron trece finalistas, que forman parte desta exposición que hoxe inauguramos e na que podemos ver toda unha gran variedade cromática, de estilos e de sensibilidades. Estas obras son “Massó, mi recuerdo”, “Sobrevoo” “Sin título (de la serie Line Drawings)”, “Detalle”, “Las morenas”, “Familie Tijd”, Figuras de cuerdas”, “En la Banda del Río”, “Espazos ocupados”, “Que”, “Puerto de Bueu”, “Glyph, 2023” e “Arranxo”. Todas elas conforman unha exposición diversa, con moito nivel, que atende a sensibilidades múltiples e que demostra que dende os concellos temos que apostar por iniciativas que fomenten a creatividade en diversas formas.

Por último, quero dar as grazas á familia de Otero Baena, a todas as persoas que participaron nesta primeira edición do premio, e tamén ao xurado conformado por Covadonga López, directora do Museo Massó, Javier Pérez, da Fundación Laxeiro, Fruela Alonso e Eduardo Manuel Matamoro, da Facultade de Belas Artes, Rosa Elvira Caamaño, artista local, Belarmino Barreiro, arquiveiro municipal, e Xosé Leal, concelleiro de cultura. Eles e elas tiveron a difícil encomenda de seleccionar as obras que configuran a exposición que veremos nesta sala durante todo este mes de xuño, e tamén serán quen decidan nos próximos días o gañador ou gañadora que se fará co premio e que terá a honra de inaugurar esta primeira edición dun certame que, esperamos, teña moitísimas máis convocatorias.

Ollando as obras da exposición augúrolle un gran futuro a este certame que apoiamos coa certeza de que o noso pobo é o que é grazas a figuras e persoas como José Benito Otero Baena. Persoas que son faro, que nos fan sentir orgullo de pertencer a esta vila, que prenden un facho de luz cara ao futuro.

Agardo que desfrutedes moito desta mostra!".