Esperando la tormenta.

Los truenos, rayos y centellas están por darnos la lata, ahora, a finales de mayo y principios de junio. Por nuestras cuentas, los nueve días de tormentas continuadas acaban mañana. Siempre nos hablaban de las triadas. Pero, el ruido y los rayos no nos pueden quebrar la visión de esta zona de Rodeira, donde las nubes se acarician con un mar de mil tonalidades.

Las asamblea y la exposición de Victoria Portas

Hoy puede saberse algo del futuro de Cangas. La asamblea de Alternativa de Veciños ya se reunión ayer y en ella, presuntamente, se iban a abordar el asunto Victoria Portas. La alcaldesa en funciones de Cangas iba a exponer a los miembros de la asamblea sus pros y contras para continuar en la corporación municipal de Cangas. No hay que olvidar que es la única persona de su partido que consiguió el acta de concejal de Cangas en las pasadas elecciones municipales. El balance de su vida política pesa, pero también el de su vida personal.

Con el pesonal en la nube

Los ciberdelincuentes no las piensan. Atacar a un Concello como el de Cangas no debe dar mucho rédito. Las empresas privadas son un objetivo más suculento, aunque puede ser que sea una presa más difícil de coger, por su ciberseguridad, que en la administración municipal está por lo suelos. Habrá que ver si dentro de poco nos enteramos que los datos de los cangueses andan sobrevolando en ciberespacio y no meten a más de uno en un jaleo. Esperemos que el CNI impida que este paso se produzca. De momento nos aseguran que eso aún no sucedió. Pero puede pasar.