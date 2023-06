Cangas comenzará hoy a pagar las nóminas y se reconocen retrasos en pagos a constructoras

El ciberataque al Concello de Cangas efectuado el pasado día 19 de mayo, tal y como adelantó FARO, no impedirá que los trabajadores municipales cobren su nómina. Es cierto que hay un pequeño retraso, por otra parte lógico debido a los problemas derivados del ciberataque, pero que no impedirán que entre hoy y mañana estén pagadas todas las nóminas.

La empresa Savia que tiene contratada el Concello de Cangas para confeccionarlas realizó un duplicado de los datos y espera tener preparado todo para este viernes. Los trabajadores no se encontraban tan molestos por no haber cobrado el día 28, como acostumbran, como por el hecho de que ningún miembro del gobierno local se dirigiera a ellos para comunicar una situación de la que ya eran conscientes. Entienden que debían ser informados de las medidas adoptadas y del tiempo que tardaría todo en volver a la normalidad, sobre todo en el pago de nóminas. Éstas estaban ayer siendo revisadas por Intervención para que después la alcaldesa en funciones de Cangas, Victoria Portas, procediese a su firma. De hecho, comentó que Tesorería tenía todo preparado para comenzar a pagar las nóminas y lo seguros sociales y que entre hoy y el lunes llegarían a los bancos.

La actual situación también provoca problemas de retraso en el pago a proveedores y empresas constructoras. Victoria Portas pide a las compañías tranquilidad, porque van a cobrar los trabajos realizados, solo que tardarán un poco más de tiempo del acostumbrado. Tampoco se podrán aprobar la cuentas del Concello a tiempo y presentarlas al Tribunal de Cuentas. Eso puede lastrar, como reconoce la propia regidora, la labor del próximo gobierno, ya que la no aprobación de las cuentas impide el acceso a subvenciones. Portas tranquiliza a la población y asegura que ningún dato de los cangueses anda por ahí.

Pero con todo, no son las nóminas lo que más preocupa a los técnicos informáticos que trabajan para el Concello de Cangas ni a los miembros del equipo del Centro de Criptología Nacional, dependiente del CNI, que colaboran para repeler el ataque, sino los datos contables y la gestión tributaria. “Las nóminas son 400, pero los datos contables y tributarios son miles”, manifiesta un trabajador municipal que colabora en la recuperación del sistema. Comenta también que se sigue sin conexión a los servidores donde estaban las copias de seguridad, que se están empezando a desencriptar datos y que todos los servidores están funcionando con el nuevo dominio.

Se reconoce el error de que fuera del Concello no hubiera copia de seguridad, algo que salvó del ataque, por ejemplo, a la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas. No se duda en manifestar que el ciberataque fue contundente y que aún se pueden tardar 15 días en volver a la normalidad. A partir de ahí se seguirá el protocolo de seguridad que marca la Ley de Protección de Datos y que obliga a los concellos a tener un delegado de protección. En algunos sitios, este trabajo se comparte con el delegado que tienen las Diputaciones Provinciales.

Según los expertos, el hecho de que el rescate que exigen los delincuentes cibernéticos se solicite en bitcoins tiene que ver con que es una moneda difícil de rastrear y el hecho de que se tenga por inestable no significa que no sea segura.

El ciberataque se produjo a las 01.30 horas del pasado viernes. Fue detectado en las dependencias de la Policía Local de Cangas. Tenían un detenido y querían conocer sus datos, pero cuando intentaban abrir, las máquinas no respondían. El ataque lo protagoniza Lockbit y exige a cambio de liberar todos los datos que fueron robados y encriptados una determinada cantidad en bitcoins, que el Concello no va a pagar. Amenaza con vender los datos para que puedan ser utilizados en una pagina TOR ('dark web'). Lo que no funcionan son los programas externos. No obstante, el 80% del trabajo diario de la adminstación local se realiza en el concello a través del progrma Gestiona.