“Pola súa proximidade e situación estratéxica nas nosas vilas e cidades, os mercados municipais xogan un valioso papel dinamizador e revitalizador dos centros urbanos onde se asentan e facilitan, ademais, a compra completa de alimentos frescos con toda a comodidade e sen necesidade de grandes desprazamentos”. Con esta premisa, unha trintena de municipios galegos celebran mañán, sábado, a campaña “Quere o teu mercado” para a dinamización das prazas de abastos, que busca incentivar o consumo de produtos frescos e resaltar os valores da compra local e a profesionalidade e bo facer das persoas praceiras. A de Cangas acollerá un obradoiro para a rapazada en horario de 10.30 a 12.30 horas, ademais de repartirse bolsas conmemorativas da campaña entre clientes e persoas asistentes.

“Mercar nos mercados municipais é garantía de calidade, bo servizo e atención personalizada, así como de boa compra, fomentando o consumo de produtos galegos e ofrecendo a variedade de carnes, lácteos, froitas, verduras, peixes, mariscos ou hortalizas que requiren unha dieta equilibrada e saudable”, sinalan os promotores. “Xuntan tradición e modernidade, adáptanse ás demandas dos seus clientes, ofertan os mellores prezos en produtos frescos de alimentación e incorporan cada día novos servizos complementarios e personalizados”.

A campaña “Quere o teu mercado” celébrase desde hai cinco anos pola Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Comercio e Consumo. “Quere o teu mercado” é o lema en galego da Campaña Internacional dos Mercados, unha inciativa que a Xunta de Galicia promove en colaboración cos Concellos, as prazas de abastos e as federacións e asociacións de comerciantes. Este 2023 celebrarase o día 3 de xuño, mañán, e organizaranse actividades en vinte e oito mercados de Galicia, distribuidos por todo o territorio, incentivando así a creación de novos negocios para a revitalización deste sector do comercio. A iniciativa “Love Your Local Market”, con orixe no Reino Unido, está promovido a nivel internacional pola World Union of Wholesale Markets.