Domaio salva sus fiestas gracias a los ahorros y pese a carecer de una comisión

La parroquia de Domaio está sin comisión de fiestas desde el pasado noviembre, cuando dimitieron todos sus integrantes al cumplirse el ciclo de cuatro años y haciendo un llamamiento a sus vecinos para que alguien asumiese esa responsabilidad. Sin embargo, desde entonces nadie ha dado un paso al frente y no se han pedido donativos por las casas para organizar las fiestas de San Benito y San Lourenzo. Las primeras, muy concurridas, deben celebrarse ya los días 11 y 12 de julio, mientras que las de la capilla de la parte alta de la parroquia son el 10 y 11 de agosto.

Ante las urgencias y el temor de que Domaio se quede sin sus verbenas tradicionales este año, la antigua directiva de la comisión de fiestas convoca a los vecinos para este sábado, a las 19.00 horas en el local del club de jubilados de la parroquia. Allí propondrán invertir en las fiestas de este año los fondos que quedan ahorrados en las cuentas de la comisión, para garantizar los festejos de este verano.

Pese a intentar salvar las fiestas de este año en la reunión del sábado los antiguos representantes de la comisión insistirán en que un grupo de vecinos asuma esta función, porque ellos no regresarán a la misma. Si nadie da el paso, en 2024 Domaio se quedará sin dos de las fiestas más concurridas de todo Moaña. “Ya no se pidió dinero este año para que la gente sepa que no hay comisión”, añaden.