Aurora Prieto califica de “cobarde” la pintada contra su familia en el edificio de Vilariño

Ocultos bajo la vorágine de la jornada electoral del pasado domingo y amparados por la noche, varios individuos realizaron una pintada en el polémico edificio que se construye en la plaza de Vilariño en la que el objetivo fue la actual concejala no adscrita en funciones y cabeza de lista de Esquerda Unida por Cangas, Aurora Prieto. A lo largo de toda la campaña, esta edil, que el pasado domingo revalidó su escaño en la corporación municipal, tuvo que soportar insultos y falsedades en las redes sociales, además de ver como pancartas y carteles electorales de EU acababan destrozados en la parroquia de O Hío, de donde ella es vecina y a donde pertenece el lugar de Vilariño.

La pintada reza: “Praza Eurora La Castellana”, algo que Aurora Prieto considera que es un ataque contra su familia que no tolera. Llama cobardes a quienes protagonizaron este hecho y los acusa de esconderse en el anonimato y en las redes sociales. También recuerda que en Cangas y en O Hío “nos conocemos todos”. La edil de EU no admite este tipo de ataques contra su familia (es conocida como los castellanos, por haber llegado desde Zamora), que está dispuesta a aguantar ataques políticos, pero no de este tipo, que están haciendo mucho daño a personas de su familia. “Se nota que hay gente muy desesperada y que acuden a este tipo de estrategias indecentes para defender causas”. Aurora Prieto recuerda que si los que realizaron la pintada no están de acuerdo con la construcción del edificio, siempre pudieron acudir a los tribunales de justicia, algo que no hicieron y responde que si alguien prevaricó en su decisión de la junta de gobierno no fue ella, que basó su decisión favorable a la licencia en los informes positivos de los técnicos. “Yo apoyé mi decisión en los informes técnicos que eran favorables; otros sí que no lo hicieron”. Hay que recordar que la citada licencia para la construcción del edificio fue concedida el 1 de febrero de 2021 y que Aurora Prieto fue la única de los miembros de ACE que votó a favor, junto con los concejales del PSOE, que en ese momento estaban en el gobierno. La edil de EU recuerda que el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos le comentó su propósito de votar a favor de la licencia, con la que ya había habido problemas, porque la empresa promotora Playa Lanzada acusó en el mandato anterior a toda la junta de gobierno de prevaricación, por negarse hasta en tres ocasiones a conceder la licencia, teniendo todos los informes favorables. Señala que el fallecido regidor le comentó que si quería ella podía abstenerse, pero decidió que no, que debía de actuar conforme dictaban los informes de los técnicos.

Aurora Prieto confiesa que en la familia “estamos todos muy disgustados por la pintada” y descalifica a quienes aprovecharon la nocturnidad para realizar este acto vandálico y que trataba de alguna manera de influir en el resultado electoral. Una forma de actuar que todos pensábamos que se había quedado en la época de la Transición, cuando el día de las elecciones aparecían pintadas o pancartas contra alguien.

La familia no tiene la intención de presentar denuncia, porque es difícil de probar quienes fueron los que perpetraron este ataque personal y a la vez contra la democracia, pero Aurora Prieto insiste en que todos en Cangas y en O Hío se conocen.

De momento, la pintada todavía no fue borrada. La concejala se enteró de la misma cuando un vecino se lo comentó en el colegio electoral de O Hío, pero quiso denunciarlo públicamente después de las elecciones municipales. Tampoco hubo denuncia de la Policía Local, ni estaba en la relación de incidentes.

Una licencia que llegó a los tribunales

Asemblea pola Unidade (ASpUN), que tuvo representación entre los años 2015 y 2019 en la corporación municipal de Canga,s y que después se transformó en Avante! se opuso desde un primer momento a que el Concello concediese licencia municipal a Playa Lanzadas incluso llegó a paralizarla. Esta formación estaba apoyada por la Asociación de Vecinos Pedra Amarrada, que aseguraba que las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Cangas contradecían en informe del arquitecto municipal. Los retrasos en las concesión de la licencia llevaron a Playa Lanzada a denunciar por prevaricación a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local de Cangas (2015-2019) y fue el Juzgado de Instrucción Número 1 de Cangas quien abrió diligencias. Cuando en febrero de 2021 se concedió la licencia, hubo concentración y manifestación vecinal en un intento de parar las obras, de hecho lo consiguieron por unos días y obligaron a cambiar a la empresa el método de pilotaje del inmueble.