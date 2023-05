En la noche electoral del domingo hubo dos claros perdedores, Podemos Cangas y Cangas Unido. Son las fuerzas que teóricamente ocupan los extremos de ambos lados el panorama político. Podemos consiguió 281 votos y Cangas Unido, 204. Ambas formaciones quedaron lejos del 5% necesario para entrar.

El líder de la formación de ultraderecha José Luis Fernández se muestra satisfecho, a pesar de todo. Asegura que no se arrepiente de haberse presentado y que lo hizo todo por Cangas, no por él. Dice que espera que las cosas mejores para que él no se tenga que presentar de nuevo dentro de otros cuatro años. “Pero está visto que Cangas no aprende”, manifiesta.

Por parte de Podemos, Carmen Berzosa admite que su equipo está decepcionado con el resultado, pero mucho más preocupados por la deriva de la derecha en el país. “Es incomprensible que un Gobierno que es único en la historia de la democracia por sus logros sociales y modelo en toda Europa sufra un duro golpe en los resultados municipales. Ojalá este país no acabe dirigido por los que dieron el golpe de Estado. Como militante de Podemos siempre estaré al lado de los que defiendan las políticas sociales, feminismo, sanidad, universidad, igualad sin distinción de origen. ..Y en contra de que quieran privatizar, de los hermanos comisionistas, de los narcos de los que nieguen la violencia machista”, manifiesta Carmen Berzosa.