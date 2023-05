Portas dice que “el acta es de Alternativa dos Veciños” y no aclara si seguirá en el Concello

Alternativa dos Veciños logró en las elecciones del domingo un representante en la próxima Corporación de Cangas con la candidatura encabezada por la alcaldesa en funciones, Victoria Portas, pero “no está decidido quién recogerá el acta” hasta que esa formación lo debata y acuerde en asamblea. Lo dice su cabeza de lista, que “ni confirma ni desmiente” que vaya a sentarse en las bancadas del consistorio en el próximo mandato, ni si lo haría en las filas del gobierno o de la oposición. Tanto ella como su compañero Mariano Abalo mantienen hermetismo sobre este asunto y esquivan aclarar si, como manifestaron en campaña, Alternativa dos Veciños apoyará para la Alcaldía a la lista de izquierdas más votada –que fue el BNG, con Araceli Gestido al frente– o ha cambiado de parecer o las circunstancias en este tiempo. “Nosotros hicimos ese anuncio, pero ninguna de las demás fuerzas se comprometió a lo mismo”, se escuda Abalo para no dar por sentado que su apoyo está asegurado.

Definir qué personas recogerán el acta no es un asunto menor a la hora de negociar un acuerdo. Son públicas y notorias las discrepancias entre Victoria Portas y Aurora Prieto, antiguas compañeras de lista en ACE (Alternativa Canguesa de Esquerdas) y de gobierno hasta que Prieto renunció a seguir compartiéndolo y encabezó la candidatura de Esquerda Unida (EU), con la que ha logrado representación en el Concello. Ambas formaciones son imprescindibles para conformar un gobierno progresista y darle estabilidad, y en el BNG verían con buenos ojos que los rencores personales no interfieran en las negociaciones ni dificulten el acuerdo y la convivencia posterior. Si Portas renuncia y el acta de edil la recoge otro miembro de Alternativa –la siguiente en la lista es Iris Cordeiro–, se salvaría ese escollo, y lo mismo si diera ese paso EU –su número 2 es Abel Villar–, aunque esta opción se antoja más improbable. Portas y Abalo no ven tan urgente posicionarse sobre este asunto del próximo gobierno porque su formación “tiene un concejal, y si el BNG quiere tomar la iniciativa tendrá que hablar antes con otros” con más representación, en alusión al PSOE.

En todo caso, recalcan que el proyecto de Alternativa dos Veciños goza de buena salud, no es flor de un día y viene para quedarse. “Hay personas jóvenes, ilusionadas y gente que quiere sumarse. Tenemos identidad y proyectos que defenderemos donde corresponda, y perspectivas de seguir y de crecer”, aseguran. También insisten en que los puestos de la candidatura fueron “consensuados” , previo debate interno, y que de la misma manera se decidirá quién recogerá el acta de concejal, rechazando posibles injerencias desde otras formaciones políticas que puedan especular al respecto. La postura oficial se comunicará “como muy pronto, mañana, y como muy tarde, pasado”, enfatizaron ayer ambos mandatarios.

Aunque vincula cualquier decisión personal al debate colectivo en Alternativa dos Veciños, Portas no esconde cierta desazón por estos convulsos últimos meses en el Concello y los sinsabores de la política. Sobre todo por la imagen que “algunas personas” tienen o trasladan de ella, “incluso el odio hacia mi persona de gente que no me conoce y ni siquiera habló una sola vez conmigo”. Motivos que esgrime para repetir que su continuidad en política “no está decidida”.

El BNG elige hoy el equipo que negociará el pacto

El BNG, que el domingo duplicó sus apoyos en las urnas y pasa de tres a seis concejales en la próxima Corporación de Cangas, reúne esta noche a su Consello Local para decidir qué personas se encargarán de negociar con las demás fuerzas de izquierdas un pacto de gobierno que aúpe a Araceli Gestido a la alcaldía los próximos cuatro años. Desde la formación nacionalista apuntaron que sus primeros interlocutores serán los representantes del PSOE, que, con Iria Malvido al frente, logró tres ediles el 28-M (uno menos que hace cuatro años). Alternativa dos Veciños (AV) y Esquerda Unida (EU), con Victoria Portas y Aurora Prieto como cabezas de cartel, completarán la ronda de contactos prevista. El BNG se tomó el lunes la jornada de descanso y dedicó la de ayer a retirar cartelería y propaganda electoral de los espacios públicos de Cangas. El 23 de julio habrá elecciones generales y la nueva campaña comenzará dos semanas antes.