La izquierda descarta que el reparto de dedicaciones sea entre los once ediles

Mañana jueves se reunirá la cúpula del Partido Popular de Cangas. Se habría reunido hoy si no fuera porque lo hace la dirección provincial, que se supone traerá bajo el brazo la propuesta para presidir la Diputación de Pontevedra. José Enrique Sotelo insiste que se quiere reunir con todos los partidos políticos, que le obliga, primero, su condición de fuerza más votada y, segundo, porque tienen que intentar hasta el final llegar a un acuerdo que les permita gobernar Cangas. El líder de los populares sabe que es muy difícil convencer a los demás partidos que se dicen de izquierdas. Pero él insiste una y otra vez en que no se trata de izquierdas ni de derechas, sino de Cangas. Así que la rueda comenzará a girar el viernes y el PP espera que sus rivales políticos acudan a estos encuentros.

Y, mientras, en los demás partidos hay ruxe ruxe sobre cómo sería un gobierno de coalición de izquierdas. Unos y otros dan por seguro que no todos los concejales de la futura coalición formarán parte del gobierno y que se intentará que las dedicaciones exclusivas sean las justas, igual que las medias. Y eso no supondría que todos las cabezas de lista que entren en la coalición tengan dedicación exclusiva entera. Pero eso formará parte de las negociaciones, que en Cangas acostumbran a llevar otra gente diferente a los candidatos; una tradición muy caprichosa y que no siempre trajo buenas consecuencias. El BNG quiere reuniones de todos juntos y el PSOE opta primero por reuniones bilaterales y después una en la que participen todos, para atar los flecos de los acuerdos.

El BNG tiene hoy ejecutiva local y ahí decidirá como se desarrollarán las conversaciones para formar gobierno, al menos por su parte. La intención no es demorar mucho los acuerdos para no llegar a la fecha de investidura con algo sin resolver. Los socialistas esperan la llamada y también la representante de EU, Aurora Prieto.

De confirmarse la coalición podría ser un gobierno con una participación femenina muy alta. En el BNG, de los seis elegidos concejales, tres son mujeres: Araceli Gestido, Leonor Gala y Lucía Docampo y tres hombres, Antón Iglesias, Noël Malvido y Óliver Álvarez, mientras que en el PSOE son todas mujeres las que salieron elegidas: Iria Malvido, Sagrario Martínez y Pilar Nogueira; EU presenta a Aurora Prieto y Alternativa dos Veciños a Victoria Portas.