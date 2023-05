La Consellería de Infraestructuras aprobó de forma definitiva el Plan de acción contra la contaminación acústicca de la red autonómica de carreteras, en donde O Morrazo figura con cuatro tramos de viales, delimitados como servidumbre acústica, que suman casi 41 kilómetros El plan se ha elaborado a partir de la información proporcionada por los Mapas Estratégicos de Ruido, aprobados en 2021, y permite determinar las acciones prioritarias en caso de superar los objetivos de calidad acústica que establece la normativa vigente en materia de ruido.

Los tramos en la comarca corresponden a 11 kilómetros en la Autovía do Morrazo (AG-46) en Moaña, desde Rande al enlace de Cangas; otros 4 kilómetros de esta carretera que siguen como corredor, desde el enlace de Cangas hasta el Alto da Portela; y la carretera PO-551, en un tramo de 18,28 kilómetros, desde la variante de Ardán a Portal do Almacén; y 7,57 kilómetros desde el cruce de Lestón, en Moaña, a Rande.Son tramos que no se contemplan como zonas prioritarias, en donde la administración actuará con medidas correctoras, sino de servidumbre, en donde las emisiones pueden superar los objetivos de calidad acústica y pueden establecerse limitaciones para determinados usos do suelo, actividades, instalación oedificaciones para cumplir límites.