El PP gana en las 32 mesas y lamenta que 3 votos de EU le hayan arrebatado la mayoría absoluta

La alcaldesa en funciones de Cangas, Victoria Portas, no se presentó ayer en el Concello. Tampoco atendió a las llamadas telefónicas de FARO DE VIGO y su compañero en el gobierno en funciones, Mariano Abalo, tampoco quiso hacer declaraciones sobre la derrota de Alternativa dos Veciños (AV) en estas elecciones municipales, partido por el que se presentaban ambos, ella encabezando la lista y él dando un paso atrás y acudiendo de número 11 de la candidatura. AV logra solo la concejalía de Victoria Portas en una anunciada derrota que sí le permitiría decidir la investidura, pero no tanto su entrada en el gobierno, después de los duelos con el resto de las formaciones de izquierdas. Aunque, por lo dicho ayer a la largo de la mañana donde dijeron digo dicen Diego. Y otra vez se antoja un gobierno de coalición, liderado por el BNG, con una candidata sin estridencias y ambiciosa en el consenso.

El Partido Popular se queda a 26 votos de obtener la mayoría absoluta y con la rabia, como se lamenta su portavoz José Enrique Sotelo, de que por solo tres votos se la haya arrebatado EU al haber logrado ese 5,01% que le permite estar en la corporación con Aurora Prieto como concejala. Los populares arrasaron en todas las mesas, con unos resultados en votos nunca vistos, según manifiestan los dirigentes del PP, con cerca de 6.000 votos, concretamente 5.908. Unos resultados que no castigan al PP y que solo la ley de D´Hont les aleja del gobierno. El examen de cada una de las mesas hace más contundente la victoria del PP y, al mismo tiempo, más dura la no consecución de la mayoría absoluta, al quedarse a esos tres votos de los 11 concejales. Y hay que destacar también que el BNG gana al PSOE en todas las mesas, menos en dos:una de San Roque y otra de Espiñeria. EU tuvo su granero de votos en O Hio, como estaba previsto y Alternativa dos Veciños pierde en todas con BNG y PSOE. También destaca los cero votos que Cangas Unido (C&U) tuvo en una mesa de San Roque. Los populares, que en las elecciones de 2019 habían ganado en 30 de las 32 mesas, logran el pleno en esta ocasión, con la recuperación para la lista de Cangas Decide, representado por José Luis Gestido, y la suma del exlíder de Ciudadanos, Sergio Iglesias, ganar en todas y con diferencia con respecto a sus contrincantes. Subió en 13 puntos porcentuales. Obtuvo entre 135 y 263 votos en todas las mesas; nunca bajó del centenar; se superó en su feudo de Aldán, con 110 votos más, como también logró subir en O Hío, el feudo de EU y del anterior partido Avante!, que no se presentó en estas elecciones, con 144 sufragios más. En el colegio de Rodeira, uno de los del centro urbano, con seis mesas, superó el millar de votos, y lo rozó en el otro del casco urbano, en Nazaret, con cinco mesas y 937 sufragios. El colegio de San Roque, en donde ahora votan los electores que antes lo hacían en Seixo, el PP logró 856 votos. El BNG, que ha obtenido 6 concejales frente a los tres que tenía y sube en casi 13 puntos porcentuales, con casi 3.500 votos, se sitúa como la segunda fuerza política en Cangas. Se fortalece en los colegios de Nazaret y de Rodeira, con el doble de votos, -612 y 810, respectivamente, como también en San Roque, con 567. El ascenso es general en los 9 colegios. Logra marcar diferencia en O Hío, con 378 papeletas, lo que confirma que parte de los votos de Avante! se fueron para la formación nacionalista que ahora lidera Araceli Gestido, de la que ya se habla como la futura alcaldesa de este hipotético gobierno cuatripartito de izquierda. En donde más se acercó el BNG al PP ha sido en las dos mesas del Auditorio con 303 votos y una diferencia con los populares de 178, pero se antoja imposible lograr el feudo del PP en Aldán, con 600 votos menos que la candidatura de Sotelo.El BNG sí baja del centenar de votos en 12 de las 32 mesas. Estas elecciones relegan al PSOE a la tercera posición. Pese a los malos resultados del partido a nivel general, en Cangas sólo perdió un edil frente a los dos, por ejemplo, de Moaña, y se queda con tres. Sin embargo sólo logra superar los cien votos en una mesa, en Rodeira.El peor resultado lo tuvo en una de Aldán con 20 sufragios. El PSOE, con 1.917 votos, gana papeletas, sin embargo, en el colegio electoral de O Hío (+28), San Roque (+79) y Espiñeira (+9). La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, sólo ha conseguido conservar su escaño de los tres con los que gobernaba bajo las siglas de ACE. Ya como Alternativa dos Veciños (AV) solo reunió 863 votos. No supera los 200 sufragios en ninguno de los colegios. El mejor resultado lo tiene en Rodeira, con 178 y la mejor mesa en Nazaret con 50.Aventajó en 184 votos a Aurora Prieto, de EU, antes compañeras de gobierno y ahora “enemigas íntimas”. Prieto, que era la única concejala de EU dentro de la coalición de ACE antes de su dimisión, logra conservar su escaño y con siglas propias, pero casi de milagro, por esos tres votos que le dieron el 5,01% con derecho a un concejal. EU mantiene su “curruncho” de votos en O Hío con mesas de 71, 44, 35 y 47 papeletas y aquí vence a AV con 197 sufragios frente a los 107 del partido de Victoria Portas. En los restantes ocho colegios, AV supera a Prieto. La peor mesa de EU fue en Aldán con 3 votos y en Castrillón con 5.